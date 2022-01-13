Силовики устроили массовые корпоративы к 300-летию прокуратуры

14 января 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники прокуратуры перед корпоративами провели торжественную часть Фото: Софья Сандурская © URA.RU Сотрудники свердловской областной прокуратуры и Уральской транспортной прокуратуры устроили неформальные корпоративы после торжественной части, посвященной 300-летию ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В Театре эстрады была торжественная часть празднования, а потом сотрудники разъехались по разным местам, где и прошли корпоративы», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что официальных вечерних мероприятий руководство не планировало. В департаменте информационной политики Свердловской области URA.RU сообщили, что во время торжественной части работников ведомства поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он оценил значимость сотрудников прокуратуры и поблагодарил их за работу. В пресс-службе транспортной прокуратуры в разговоре с URA.RU отказались комментировать информацию источника. Старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова сообщила агентству, что корпоратива для работников прокуратуры запланировано не было. Представитель Театра эстрады не ответил на звонок корреспондента. Прокуратура России отмечала 300-летие ведомства 12 января. Торжественные мероприятия решили организовать в пятницу — перед выходными днями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники свердловской областной прокуратуры и Уральской транспортной прокуратуры устроили неформальные корпоративы после торжественной части, посвященной 300-летию ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В Театре эстрады была торжественная часть празднования, а потом сотрудники разъехались по разным местам, где и прошли корпоративы», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что официальных вечерних мероприятий руководство не планировало. В департаменте информационной политики Свердловской области URA.RU сообщили, что во время торжественной части работников ведомства поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он оценил значимость сотрудников прокуратуры и поблагодарил их за работу. В пресс-службе транспортной прокуратуры в разговоре с URA.RU отказались комментировать информацию источника. Старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова сообщила агентству, что корпоратива для работников прокуратуры запланировано не было. Представитель Театра эстрады не ответил на звонок корреспондента. Прокуратура России отмечала 300-летие ведомства 12 января. Торжественные мероприятия решили организовать в пятницу — перед выходными днями.