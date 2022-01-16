В Пермском крае увеличился размер ежемесячных выплат на детей

Выплаты выросли вместе прожиточным минимумом Фото: depositphotos.com

В Прикамье, в связи с изменением величины прожиточного минимума (ВПМ), с 1 января 2022 года изменился размер выплат на детей. Об этом сообщили в министерстве социального развития Пермского края.

«Заявление для изменения выплаты подавать не нужно — индексация будет произведена автоматически всем получателям. Новый размер составит 11569 рублей. Выплата поступит на счета получателей в феврале, с учетом увеличения с января», — говорится в релизе, размещенном на сайте ведомства.

Изменилась выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно: 100% от ВПМ — 11569 рублей, 75% от ВПМ — 8676,75 рублей, 50% от ВПМ — 5784,50 рублей. Также, изменился размер ежемесячной выплаты на первого ребенка.

Выплата за рождение третьего ребенка тоже увеличилась. Тем, кто подаст заявление после 1 января 2022 года, выплата будет назначена в размере 11569 рублей. В министерстве также анонсировали индексацию ежемесячных пособий на детей из малоимущих семей — размер выплат будет увеличен с июля 2022 года.

Ранее URA.RU сообщали, что в пермских МФЦ временно прекратили принимать заявления на детские пособия. Это связано с тем, что с 2022 года ряд услуг от органов соцзащиты был передан в ведение Пенсионного фонда. Сейчас готовится дополнительное соглашение между МФЦ и ПФР, которое позволит возобновить прием документов на базе многофункциональных центров.

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