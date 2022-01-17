В некоторых районах пройдут метели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики не прогнозируют ослабления ветра в ХМАО, по данным окружного гидрометцентра, ветер в некоторых районах округа может усиливаться до 15-20 метров в секунду. Информация об этом размещена на официальном сайте окружного центра по гидрометеорологии.

«Облачно с прояснениями. Ночью. По западной половине округа местами небольшой снег, по восточной половине небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный по западной половине округа 7-12 м/с, по восточной половине 15-20 м/с. Температура -17,-22 °С, при прояснениях -26,-31 °С, по крайнему востоку до -12 °С. В некоторых районах округа метель и изморозь», — говорится в сообщении.

По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», ветер ослабится днем в Ханты-Мансийске до 5-8 метров в секунду, а вечером усилятся до 10, температура воздуха составит от -18 до -10 градусов. Синоптики предсказывают пасмурную погоду. В Сургуте скорость ветра составит от 7 до 9 метров в секунду, столбики термометров могут опуститься до -17 градусов, днем температура повысится до -11 градусов, будет пасмурно, наблюдается небольшой снег.

В Нижневартовске, по сообщению синоптиков, будут наблюдаться самые сильные ветры в 7-12 метров в секунду. Утром температура воздуха составит до -14 градусов, днем и вечером до -10. По прогнозу, весь день будет облачно с небольшим снегом вечером.

В Нефтеюганске ветер утром и днем будет 7-9 метров в секунду, вечером усилится до 10. Утром в городе буде около -16 градусов, вечером потеплеет до -9. Синоптики прогнозируют облачную погоду со снегом в вечернее время.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ураганный ветер повалил новогодние елки. Ветер в округе усиливался до 20 метров в секунду, на дорогах возле Сургута наблюдались заносы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам