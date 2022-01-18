Завуч из ХМАО грозит судом учителям, сдавшим ее прокурору

Завуч, на которую жаловались преподаватели, угрожаем им судом и уже наняла двух адвокатов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Завуч детской школы искусств в Пыть-Яхе (ХМАО) Олеся Лаврентьева, которую педагоги обвинили в махинациях с премиями, обещает подчиненным подать на них в суд и уже наняла себе двух адвокатов. Об этом на условиях анонимности рассказал один из преподавателей школы.

«После публикации в СМИ у нас началась прокурорская проверка. После этого завуч Лаврентьева заявила педагогам, что засудит их. Сейчас у нее есть два адвоката, которых она наняла, чтобы защитить себя от прокуратуры», — говорит учитель.

Ранее учителя заявляли, что управленческий состав учебного заведения присваивает заслуги по обучению детей и начисляет себе выплаты за работу, которую фактически выполняют преподаватели. Педагоги опасаются, что проверка, организованная прокуратурой, ни к чему не приведет, потому что сотрудники ведомства могут не разобраться в тонкостях педагогического процесса. «Мы сами не можем разобраться с системой начисления стимулирующих выплат, она очень непрозрачна. Нам платят копейки, проставляя нули в таблицах оценки заслуг в обучении и дополнительной работе. Вероятно, чтобы перераспределить деньги управленцам», — говорит инсайдер.

Директор ДШИ Марина Гладкова подтвердила URA.RU, что прокурорская проверка действительно идет в учреждении, но от комментария по ситуации воздержалась. «Мы сможем предоставить комментарий после окончания проверки, сейчас говорить о каких-либо нарушениях преждевременно», — сказала Гладкова.

Сама Лаврентьева отказалась обсуждать тему проверки с журналистом агентства, сославшись на то, что будет принимать звонки лишь на рабочий номер. «Вы мне сейчас звоните на мой личный телефон, не беспокойте меня. Звоните на рабочий, и мы будем решать все вопросы», — заявила завуч.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам