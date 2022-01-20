Свердловские ученые получили награды от Путина

Путин отметил наградами шестерых свердловчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил госнаградами четырех свердловских ученых и двух железнодорожников. Указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный деятель науки Российской федерации“ Андрею Сперанскому — доктору исторических наук, профессору, заведующему центром политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН», — говорится в документе.

Еще трое ученых награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это Сергей Бершицкий — главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН, Леонид Кацнельсон — ведущий научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН и Ольга Романова — главный научный сотрудник Института экономики УрО РАН.

Такую же награду за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили два работника Свердловских РЖД. Это осмотрщик-ремонтник вагонов из Каменск-Уральского Андрей Бондарьков и машинист-инструктор локомотивных бригад Свердловского депо Алексей Копылов.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев указом президента был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. За награду главе региона положена денежная выплата.

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