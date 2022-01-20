В ХМАО чиновники провалили поручение губернатора

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала чиновников за невыполненное поручение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководство департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО не смогло организовать систему оповещения жителей региона о проблемах на автозимниках и ледовых переправах. Тем самым провалив поручение губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которое она дала во время эфира, посвященного новогодним каникулам.

«Не хотелось бы остановиться на одном из невыполненных поручений. Я снова ставлю на контроль это поручение и сниму его тогда, когда каждый из нас сможет воспользоваться этими предложениями и получить достоверную информацию о состоянии дорог», — сказала Комарова во время онлайн эфира, посвященного работе коммунальных и дорожных служб.

При этом первый заместитель главы окружного департамента Ольга Солнова заверила, что система оповещения была рассмотрена и утверждена, однако ее не удалось протестировать из-за отсутствия ограничений или закрытия автозимников. Однако глава региона ответила, что лично стала свидетелем ограничения большегрузного транспорта из-за метели. «Я сама в понедельник вечером ехала из Сургута, Нефтеюганска в Ханты-Мансийск. И знаю о том, что на определенных участках дороги движение большегрузного транспорта ограничивалось в связи с метелью», — заключила глава региона.

Ранее URA.RU писало, что Комарова отчитала директора регионального управление автомобильных дорог Сергея Аксенова из-за жалоб на автозимники. Тогда глава региона поручила разработать решение, которое учитывает изменение температурных режимов и указала на проблемы в информировании водителей о ситуации на зимниках.

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