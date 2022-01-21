Минздрав предупредил о долгосрочных последствиях COVID

Перенесенная COVID-инфекция в большинстве случаев имеет долгосрочные негативные последствия. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Отмечается, что особенно опасны эти последствия для непривитых людей.
«Заболевание COVID почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья — особенно у тех, кто не прошел вакцинацию. Важно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию, чтобы защитить себя от коронавируса. Вакцина „Спутник V“ в сочетании с ревакцинацией „Спутником Лайт“ через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого течения заболевания», — говорится в релизе ведомства, который есть в распоряжении URA.RU.
Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США выявили опасные последствия перенесенного бессимптомно и в легкой форме COVID. По их мнению, заболевание может вызвать аутоиммунный ответ, сообщает Pravda.Ru. Теперь исследователи намерены выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим ковидом, развившимся, несмотря на поставленную вакцину, передает телеканал 360.
Перенесенная COVID-инфекция в большинстве случаев имеет долгосрочные негативные последствия. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Отмечается, что особенно опасны эти последствия для непривитых людей. «Заболевание COVID почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья — особенно у тех, кто не прошел вакцинацию. Важно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию, чтобы защитить себя от коронавируса. Вакцина „Спутник V“ в сочетании с ревакцинацией „Спутником Лайт“ через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого течения заболевания», — говорится в релизе ведомства, который есть в распоряжении URA.RU. Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США выявили опасные последствия перенесенного бессимптомно и в легкой форме COVID. По их мнению, заболевание может вызвать аутоиммунный ответ, сообщает Pravda.Ru. Теперь исследователи намерены выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим ковидом, развившимся, несмотря на поставленную вакцину, передает телеканал 360.