Минздрав предупредил о долгосрочных последствиях COVID

21 января 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Минздрав предупредил о негативных последствиях из-за коронавируса у непривитых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Перенесенная COVID-инфекция в большинстве случаев имеет долгосрочные негативные последствия. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Отмечается, что особенно опасны эти последствия для непривитых людей. «Заболевание COVID почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья — особенно у тех, кто не прошел вакцинацию. Важно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию, чтобы защитить себя от коронавируса. Вакцина „Спутник V“ в сочетании с ревакцинацией „Спутником Лайт“ через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого течения заболевания», — говорится в релизе ведомства, который есть в распоряжении URA.RU. Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США выявили опасные последствия перенесенного бессимптомно и в легкой форме COVID. По их мнению, заболевание может вызвать аутоиммунный ответ , сообщает Pravda.Ru. Теперь исследователи намерены выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим ковидом, развившимся, несмотря на поставленную вакцину, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перенесенная COVID-инфекция в большинстве случаев имеет долгосрочные негативные последствия. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Отмечается, что особенно опасны эти последствия для непривитых людей. «Заболевание COVID почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья — особенно у тех, кто не прошел вакцинацию. Важно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию, чтобы защитить себя от коронавируса. Вакцина „Спутник V“ в сочетании с ревакцинацией „Спутником Лайт“ через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого течения заболевания», — говорится в релизе ведомства, который есть в распоряжении URA.RU. Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США выявили опасные последствия перенесенного бессимптомно и в легкой форме COVID. По их мнению, заболевание может вызвать аутоиммунный ответ, сообщает Pravda.Ru. Теперь исследователи намерены выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим ковидом, развившимся, несмотря на поставленную вакцину, передает телеканал 360.