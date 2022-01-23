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21 января 2022

В Челябинской области за сутки 99 школьников заразились COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, школа, школьники, расписание уроков
Челябинские школы работают в обычном режиме, но власти готовы к любому развитию событий Фото:
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Коронавирус COVID-19

Почти сто школьников заболели коронавирусом в Челябинской области по итогам воскресенья. Об этом 24 января сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За прошедшие сутки получено 622 новых подтверждения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них школьников — 99. Умерли от коронавируса шесть южноуральцев», — рассказали URA.RU в опертштабе.

За два предыдущих дня в Челябинской области коронавирус выявили у 126 школьников. Если 18 и 19 января среди заболевших коронавирусом учеников не было вообще, то 20 января медики отчитались о восьми несовершеннолетних пациентах, а 21 января — уже о 15. В выходные заболеваемость среди школьников продолжила рост: 52 случая в субботу и 74 в воскресенье. Власти связывают происходящее с распространением в регионе штамма «Омикрон».

При этом смертность остается довольно низкой: шесть-семь случаев за день. На пике четвертой волны, когда преобладал штамм «Дельта», за сутки умирало около 30 жителей области.

Власти рассматривают возможность перевода учебных заведений на дистант. Пока на «удаленку» перешли 30% сотрудников муниципальных и региональных органов власти. Продолжаются проверки соблюдения масочного режима и прочих коронавирусных ограничений. Как доложил на аппаратном совещании 24 января мэру Челябинска Наталье Котовой ее заместитель Игорь Постнов, за прошедшую неделю с участием Роспотребнадзора и полиции было проверено 221 предприятие розничной торговли, в том числе ТРК «Фокус», «Куба», «Прииск» и другие. Составлены 65 протоколов на нарушителей.

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Почти сто школьников заболели коронавирусом в Челябинской области по итогам воскресенья. Об этом 24 января сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. «За прошедшие сутки получено 622 новых подтверждения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них школьников — 99. Умерли от коронавируса шесть южноуральцев», — рассказали URA.RU в опертштабе. За два предыдущих дня в Челябинской области коронавирус выявили у 126 школьников. Если 18 и 19 января среди заболевших коронавирусом учеников не было вообще, то 20 января медики отчитались о восьми несовершеннолетних пациентах, а 21 января — уже о 15. В выходные заболеваемость среди школьников продолжила рост: 52 случая в субботу и 74 в воскресенье. Власти связывают происходящее с распространением в регионе штамма «Омикрон». При этом смертность остается довольно низкой: шесть-семь случаев за день. На пике четвертой волны, когда преобладал штамм «Дельта», за сутки умирало около 30 жителей области. Власти рассматривают возможность перевода учебных заведений на дистант. Пока на «удаленку» перешли 30% сотрудников муниципальных и региональных органов власти. Продолжаются проверки соблюдения масочного режима и прочих коронавирусных ограничений. Как доложил на аппаратном совещании 24 января мэру Челябинска Наталье Котовой ее заместитель Игорь Постнов, за прошедшую неделю с участием Роспотребнадзора и полиции было проверено 221 предприятие розничной торговли, в том числе ТРК «Фокус», «Куба», «Прииск» и другие. Составлены 65 протоколов на нарушителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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