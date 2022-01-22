22 января 2022
21 января 2022

Власти ХМАО готовят новые выплаты для части семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Власти ХМАО выплатят денежную компенсацию для льготной категории школьников Фото:

В ХМАО родители школьников, которые переведены на дистанционный формат обучения, получат денежную компенсацию за пропущенное питание. Выплаты предусмотрены за детей, которые попадают в льготную категорию. Об этом рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Питание для льготных категорий, которое реализовано за счет средств регионального бюджета, при переводе на дистант будет компенсировано. Родители получат в полном объеме компенсацию за продукты, которые не были использованы и за услугу, которая не была получена», — сказал Дренин.

Он добавил, что для не льготной категории жителей, решение будет приниматься образовательным учреждением. «Может быть принято решение в части компенсации из муниципального бюджета, если он задействован. Либо предоставляется продуктовый набор», — заключил глава департамента.

Ранее URA.RU писало, что постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой на дистанционный формат обучения переведены школы, вузы и организации дополнительного образования в восьми муниципалитетах. Карантин в них продлится до 8 февраля.

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В ХМАО родители школьников, которые переведены на дистанционный формат обучения, получат денежную компенсацию за пропущенное питание. Выплаты предусмотрены за детей, которые попадают в льготную категорию. Об этом рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Питание для льготных категорий, которое реализовано за счет средств регионального бюджета, при переводе на дистант будет компенсировано. Родители получат в полном объеме компенсацию за продукты, которые не были использованы и за услугу, которая не была получена», — сказал Дренин. Он добавил, что для не льготной категории жителей, решение будет приниматься образовательным учреждением. «Может быть принято решение в части компенсации из муниципального бюджета, если он задействован. Либо предоставляется продуктовый набор», — заключил глава департамента. Ранее URA.RU писало, что постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой на дистанционный формат обучения переведены школы, вузы и организации дополнительного образования в восьми муниципалитетах. Карантин в них продлится до 8 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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