Власти ХМАО готовят новые выплаты для части семей с детьми

Власти ХМАО выплатят денежную компенсацию для льготной категории школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО родители школьников, которые переведены на дистанционный формат обучения, получат денежную компенсацию за пропущенное питание. Выплаты предусмотрены за детей, которые попадают в льготную категорию. Об этом рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Питание для льготных категорий, которое реализовано за счет средств регионального бюджета, при переводе на дистант будет компенсировано. Родители получат в полном объеме компенсацию за продукты, которые не были использованы и за услугу, которая не была получена», — сказал Дренин.

Он добавил, что для не льготной категории жителей, решение будет приниматься образовательным учреждением. «Может быть принято решение в части компенсации из муниципального бюджета, если он задействован. Либо предоставляется продуктовый набор», — заключил глава департамента.

Ранее URA.RU писало, что постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой на дистанционный формат обучения переведены школы, вузы и организации дополнительного образования в восьми муниципалитетах. Карантин в них продлится до 8 февраля.

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