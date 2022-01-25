Собянин раскрыл, сколько будет расти заболеваемость COVID

Рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться еще две недели. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Трансляция президиума идет на телеканале «Россия 24».
«Рост заболеваемости коронавирусом, скорее всего, будет продолжаться еще две недели. Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели, госпитализация — на треть. Доминирует „Омикрон“, но последствия тяжелее у „Дельты“», — сказал Собянин
Рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться еще две недели. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Трансляция президиума идет на телеканале «Россия 24». «Рост заболеваемости коронавирусом, скорее всего, будет продолжаться еще две недели. Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели, госпитализация — на треть. Доминирует „Омикрон“, но последствия тяжелее у „Дельты“», — сказал Собянин В ходе президиума премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 48 регионах выросло число госпитализаций с коронавирусом. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что рост заболеваемости связан со штаммом «Омикрон», сообщает «Национальная служба новостей».