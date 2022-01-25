Собянин раскрыл, сколько будет расти заболеваемость COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
В Москве заболеваемость коронавирусом выросла в три раза, сообщил Сергей Собянин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться еще две недели. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Трансляция президиума идет на телеканале «Россия 24».

«Рост заболеваемости коронавирусом, скорее всего, будет продолжаться еще две недели. Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели, госпитализация — на треть. Доминирует „Омикрон“, но последствия тяжелее у „Дельты“», — сказал Собянин

В ходе президиума премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 48 регионах выросло число госпитализаций с коронавирусом. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что рост заболеваемости связан со штаммом «Омикрон», сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться еще две недели. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Трансляция президиума идет на телеканале «Россия 24». «Рост заболеваемости коронавирусом, скорее всего, будет продолжаться еще две недели. Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели, госпитализация — на треть. Доминирует „Омикрон“, но последствия тяжелее у „Дельты“», — сказал Собянин В ходе президиума премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 48 регионах выросло число госпитализаций с коронавирусом. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что рост заболеваемости связан со штаммом «Омикрон», сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...