Госдеп США пригрозил Беларуси из-за ситуации вокруг Украины

26 января 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

НАТО может нарастить присутствие своих войск у границ Беларуси, предупредил Нед Прайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Беларусь ждет быстрый и решительный ответ со стороны Запада, если она разрешит России использовать свою территорию для «вторжения на Украину». Об этом заявил пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс. «В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», — цитирует Неда Прайса РИА «Новости». Пресс-секретарь уточнил, что в такой ситуации НАТО может увеличить присутствие своих сил в странах, граничащих с Беларусью. Постпред США при ОНН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Вашингтон серьезно обеспокоен совместными военными учениями Москвы и Минска. Они пройдут с 10 по 20 февраля, передает RT. По мнению Белого дома, наращивание военных сил у границ Украины говорит о том, что Россия настроена агрессивно по отношению к республике. О совместных учениях под названием «Союзная решимость — 2022» ранее объявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он уточнил, что они будут проходить на западных и южных границах республики, то есть у границ с Польшей, Прибалтикой и Украиной, передает «Национальная служба новостей». После замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал, что в ходе учений будет отработана ситуация, в ходе которой потребуется мобилизовать весь военный потенциал Союзного государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беларусь ждет быстрый и решительный ответ со стороны Запада, если она разрешит России использовать свою территорию для «вторжения на Украину». Об этом заявил пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс. «В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», — цитирует Неда Прайса РИА «Новости». Пресс-секретарь уточнил, что в такой ситуации НАТО может увеличить присутствие своих сил в странах, граничащих с Беларусью. Постпред США при ОНН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Вашингтон серьезно обеспокоен совместными военными учениями Москвы и Минска. Они пройдут с 10 по 20 февраля, передает RT. По мнению Белого дома, наращивание военных сил у границ Украины говорит о том, что Россия настроена агрессивно по отношению к республике. О совместных учениях под названием «Союзная решимость — 2022» ранее объявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он уточнил, что они будут проходить на западных и южных границах республики, то есть у границ с Польшей, Прибалтикой и Украиной, передает «Национальная служба новостей». После замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал, что в ходе учений будет отработана ситуация, в ходе которой потребуется мобилизовать весь военный потенциал Союзного государства.