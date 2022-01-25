В Пермском крае с 1 февраля вырастет размер выплат семьям

Размер многих выплат зависит от величины прожиточного минимума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае вырастет размер выплат семьям. Данные с конкретными суммами выложили на странице в социальной сети «ВКонтакте» Законодательного собрания Пермского края.

«С 1 февраля вырастет размер некоторых мер социальной поддержки для семей с детьми. Рассказываем об условиях получения, размерах выплат и сроках», — указано в посте.

Изменится размер ежемесячного пособия беременным женщинам, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, — его размер составит 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Пермском крае прожиточный минимум 12 690 рублей. Соответственно, выплата составит 6 345 рублей.

Изменится и единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля его размер составит 20 472 рубля. А минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 7 667 рублей.

Маткапитал на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей. Если рождается второй — прибавят еще 168,6 тысячи рублей. Если ранее право на маткапитал не возникало, его размер составит 693,1 тысячи рублей.

Для семей, в которых родился третий или последующий ребенок после 1 января 2019 года, предусмотрена программа поддержки многодетных семей. Так, можно получить до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки.

Также, с повышением прожиточного минимума в 2022 году соответственно вырастет ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до 3 лет семьям, у которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов, ежемесячное пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум и ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в неполных семьях, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.

Ранее URA.RU сообщало о том, что часть пособий от соцзащиты пермякам будет выплачивать ПФР. Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий граждан: семьям с детьми, семьям военных, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, реабилитированным жертвам политических репрессий и инвалидам, имеющим транспорт.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам