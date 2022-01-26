Югорские единороссы утвердили новый состав окружного президиума политсовета ЕР. Это решение было принято на региональной партийной конференции передает корреспондент URA.RU.
В состав нового президиума регионального политсовета «Единой России» вошло 14 человек. Среди них губернатор Югры Наталья Комарова, первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, председатель Думы ХМАО Борис Хохряков, вице-спикеры Думы ХМАО Наталья Западнова и Владимир Семенов, окружные депутаты Сергей Великий, Николай Заболотнев, Василий Филипенко, Андрей Осадчук, Степан Пыталев, глава Сургута Андрей Филатов, председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков, секретарь нижневартовского отделения ЕР Максим Клец, глава «Молодой гвардии» в ХМАО Кирилл Медведев.
Источник URA.RU в окружном отделении партии власти сообщил, что в ближайшее время должен поменяться и глава регионального исполкома «Единой России» — вместо Александра Зеленского это кресло займет депутат Думы ХМАО Николай Заболотнев. Секретарь регионального отделения ЕР в ХМАО Борис Хохряков не исключил кадровых ротаций в исполкоме, отвечая на вопрос журналиста URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что югорские единороссы определились с кандидатурой главы регионального отделения партии власти на ближайшие пять лет. На этот пост переизбран спикер окружной Думы.
Югорские единороссы утвердили новый состав окружного президиума политсовета ЕР. Это решение было принято на региональной партийной конференции передает корреспондент URA.RU. В состав нового президиума регионального политсовета «Единой России» вошло 14 человек. Среди них губернатор Югры Наталья Комарова, первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, председатель Думы ХМАО Борис Хохряков, вице-спикеры Думы ХМАО Наталья Западнова и Владимир Семенов, окружные депутаты Сергей Великий, Николай Заболотнев, Василий Филипенко, Андрей Осадчук, Степан Пыталев, глава Сургута Андрей Филатов, председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков, секретарь нижневартовского отделения ЕР Максим Клец, глава «Молодой гвардии» в ХМАО Кирилл Медведев. Источник URA.RU в окружном отделении партии власти сообщил, что в ближайшее время должен поменяться и глава регионального исполкома «Единой России» — вместо Александра Зеленского это кресло займет депутат Думы ХМАО Николай Заболотнев. Секретарь регионального отделения ЕР в ХМАО Борис Хохряков не исключил кадровых ротаций в исполкоме, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что югорские единороссы определились с кандидатурой главы регионального отделения партии власти на ближайшие пять лет. На этот пост переизбран спикер окружной Думы.