В состав президиума политсовета ХМАО вошло 14 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Югорские единороссы утвердили новый состав окружного президиума политсовета ЕР. Это решение было принято на региональной партийной конференции передает корреспондент URA.RU.

В состав нового президиума регионального политсовета «Единой России» вошло 14 человек. Среди них губернатор Югры Наталья Комарова, первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, председатель Думы ХМАО Борис Хохряков, вице-спикеры Думы ХМАО Наталья Западнова и Владимир Семенов, окружные депутаты Сергей Великий, Николай Заболотнев, Василий Филипенко, Андрей Осадчук, Степан Пыталев, глава Сургута Андрей Филатов, председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков, секретарь нижневартовского отделения ЕР Максим Клец, глава «Молодой гвардии» в ХМАО Кирилл Медведев.

Источник URA.RU в окружном отделении партии власти сообщил, что в ближайшее время должен поменяться и глава регионального исполкома «Единой России» — вместо Александра Зеленского это кресло займет депутат Думы ХМАО Николай Заболотнев. Секретарь регионального отделения ЕР в ХМАО Борис Хохряков не исключил кадровых ротаций в исполкоме, отвечая на вопрос журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские единороссы определились с кандидатурой главы регионального отделения партии власти на ближайшие пять лет. На этот пост переизбран спикер окружной Думы.

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