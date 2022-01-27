В Пермский край придет потепление

По северу и востоку края будет на несколько градусов холоднее Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермский край на предстоящих выходных придет теплая погода. В субботу сохранится прохладная погода, а в воскресенье начнет поступать теплый воздух. Об этом сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«В Пермский край начнет поступать более теплый воздух, поэтому к вечеру в южных и центральных районах температура воздуха повысится до −4, −9°», — сообщается на сайте. По северу и востоку будет на несколько градусов холоднее.

В субботу ночью температура воздуха по краю составит от -14 до -19 (на востоке до -24), днем поднимется до -8, -13, ожидается преимущественно облачная погода с небольшим снегом. В воскресенье ночью будет прохладно, температура будет держаться в районе -13, -18 градусов, днем потеплеет до -4, -9 в регионе, до -7, -9 в Перми.