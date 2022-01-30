Челябинцы жалуются, что не могут дозвониться до скорой

Жители жалуются, что порой медики не берут трубку телефона (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинской области жалуются, что недовольны работой скорой помощи и не могут дозвониться при вызове врача. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ОНФ.

«По результатам всероссийского опроса, проводимого ОНФ, жители региона продолжают испытывать проблемы с вызовом врачей на дом. На это указали 19% респондентов, сообщивших, что в день обращения не смогли дозвониться до больницы или скорой помощи», — заявили в ОНФ.

По словам общественников, среди проблем, озвученных жителями региона, лидируют сообщения о предельной нагрузке на поликлиники и скорую помощь. 12,5% опрошенных на момент заболевания были госпитализированы, 87,5% приняли решение лечиться амбулаторно. Отчасти это связано с огромным объемом работы, которую выполняют врачи.

«Вызывала скорую на днях, по симптомам очень похоже на приступ аппендицита. Первый звонок был в 07:52, второй — в 09:32, после повторного звонка скорая приехала в 09:50. Приступ купировали, успели», — цитируют активисты слова челябинки Юлии.

Общественники считают, что подобные опросы помогают улучшить качество и доступность медицинской помощи. На данный момент озвученные цифры — это промежуточные результаты по региону и опрос продолжается. URA.RU направило запрос в минздрав Челябинской области и в пресс-службу ведомства, ситуацию пообещали прокомментировать позже.

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