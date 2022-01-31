Увеличение стоимости проезда на общественном транспорте Екатеринбурга — неизбежная мера, от которой власти не могли уклониться, поскольку транспортным предприятиям (не только муниципальному «Гортрансу», но и коммерческим перевозчикам) грозит банкротство. Об этом во время брифинга заявил профильный вице-мэр Алексей Бубнов в ответ на просьбу высказать свое отношение к нововведениям.
Как писало URA.RU, накануне Региональная энергетическая комиссия (РЭК) увеличила стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах Екатеринбурга с 28 до 32 рублей. Новый тариф заработает с 11 февраля. В последний раз проезд в столице Урала дорожал в 2017 году.
«Расцениваю это как неизбежность. Тариф не менялся пять лет, за это время все подорожало. Может, конечно, это неприятное явление, но выросла стоимость топлива, запчастей, появилась необходимость — из-за оттока водителей и кондукторов — поднимать зарплату работникам. Поэтому достаточно большие убытки несут транспортные предприятия. Есть угроза банкротства, если мы не будем дальше повышать тариф», — сказал Бубнов.
Увеличение стоимости проезда на общественном транспорте Екатеринбурга — неизбежная мера, от которой власти не могли уклониться, поскольку транспортным предприятиям (не только муниципальному «Гортрансу», но и коммерческим перевозчикам) грозит банкротство. Об этом во время брифинга заявил профильный вице-мэр Алексей Бубнов в ответ на просьбу высказать свое отношение к нововведениям. Как писало URA.RU, накануне Региональная энергетическая комиссия (РЭК) увеличила стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах Екатеринбурга с 28 до 32 рублей. Новый тариф заработает с 11 февраля. В последний раз проезд в столице Урала дорожал в 2017 году. «Расцениваю это как неизбежность. Тариф не менялся пять лет, за это время все подорожало. Может, конечно, это неприятное явление, но выросла стоимость топлива, запчастей, появилась необходимость — из-за оттока водителей и кондукторов — поднимать зарплату работникам. Поэтому достаточно большие убытки несут транспортные предприятия. Есть угроза банкротства, если мы не будем дальше повышать тариф», — сказал Бубнов.