Вице-мэр Екатеринбурга: удорожание проезда спасет бизнес. «Есть угроза банкротства»

01 февраля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Бубнова, у транспортников за пять лет накопились большие долги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Увеличение стоимости проезда на общественном транспорте Екатеринбурга — неизбежная мера, от которой власти не могли уклониться, поскольку транспортным предприятиям (не только муниципальному «Гортрансу», но и коммерческим перевозчикам) грозит банкротство. Об этом во время брифинга заявил профильный вице-мэр Алексей Бубнов в ответ на просьбу высказать свое отношение к нововведениям. Как писало URA.RU, накануне Региональная энергетическая комиссия (РЭК) увеличила стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах Екатеринбурга с 28 до 32 рублей. Новый тариф заработает с 11 февраля. В последний раз проезд в столице Урала дорожал в 2017 году. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга придумала поблажку перед удорожанием проезда «Расцениваю это как неизбежность. Тариф не менялся пять лет, за это время все подорожало. Может, конечно, это неприятное явление, но выросла стоимость топлива, запчастей, появилась необходимость — из-за оттока водителей и кондукторов — поднимать зарплату работникам. Поэтому достаточно большие убытки несут транспортные предприятия. Есть угроза банкротства, если мы не будем дальше повышать тариф», — сказал Бубнов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Увеличение стоимости проезда на общественном транспорте Екатеринбурга — неизбежная мера, от которой власти не могли уклониться, поскольку транспортным предприятиям (не только муниципальному «Гортрансу», но и коммерческим перевозчикам) грозит банкротство. Об этом во время брифинга заявил профильный вице-мэр Алексей Бубнов в ответ на просьбу высказать свое отношение к нововведениям. Как писало URA.RU, накануне Региональная энергетическая комиссия (РЭК) увеличила стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах Екатеринбурга с 28 до 32 рублей. Новый тариф заработает с 11 февраля. В последний раз проезд в столице Урала дорожал в 2017 году. «Расцениваю это как неизбежность. Тариф не менялся пять лет, за это время все подорожало. Может, конечно, это неприятное явление, но выросла стоимость топлива, запчастей, появилась необходимость — из-за оттока водителей и кондукторов — поднимать зарплату работникам. Поэтому достаточно большие убытки несут транспортные предприятия. Есть угроза банкротства, если мы не будем дальше повышать тариф», — сказал Бубнов.