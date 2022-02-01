В Перми всех школьников отправили на дистант

02 февраля 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Учиться удаленно пермские школьники будут минимум неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 3 февраля в школах, сузах и учреждениях допобразования Перми приостанавливается учебный процесс в очном формате. До 9 числа обучение предполагается проводить в дистанционном режиме. Предписание об этом подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев подписал предписание об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Перми. Главе администрации города Алексею Демкину предписано с 03 по 09 февраля: приостановить учебный процесс в очном формате в образовательных учреждениях (школах, сузах, организациях допобразвоания), а также ограничить проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий», — говорится на сайте правительства. По данным Роспотребнадзора, за предыдущую неделю в Перми зарегистрировано 22 745 случаев ОРИ и гриппа, темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составляет 47,4%, эпидемиологический порог превышен на 103,7%. Среди школьников 7-14 лет темп прироста составляет 72,8%, порог превышен на 83,9%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

С 3 февраля в школах, сузах и учреждениях допобразования Перми приостанавливается учебный процесс в очном формате. До 9 числа обучение предполагается проводить в дистанционном режиме. Предписание об этом подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев подписал предписание об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Перми. Главе администрации города Алексею Демкину предписано с 03 по 09 февраля: приостановить учебный процесс в очном формате в образовательных учреждениях (школах, сузах, организациях допобразвоания), а также ограничить проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий», — говорится на сайте правительства. По данным Роспотребнадзора, за предыдущую неделю в Перми зарегистрировано 22 745 случаев ОРИ и гриппа, темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составляет 47,4%, эпидемиологический порог превышен на 103,7%. Среди школьников 7-14 лет темп прироста составляет 72,8%, порог превышен на 83,9%.