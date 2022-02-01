01 февраля 2022
31 января 2022

В Перми всех школьников отправили на дистант

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Учиться удаленно пермские школьники будут минимум неделю Фото:

С 3 февраля в школах, сузах и учреждениях допобразования Перми приостанавливается учебный процесс в очном формате. До 9 числа обучение предполагается проводить в дистанционном режиме. Предписание об этом подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

«Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев подписал предписание об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Перми. Главе администрации города Алексею Демкину предписано с 03 по 09 февраля: приостановить учебный процесс в очном формате в образовательных учреждениях (школах, сузах, организациях допобразвоания), а также ограничить проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий», — говорится на сайте правительства.

По данным Роспотребнадзора, за предыдущую неделю в Перми зарегистрировано 22 745 случаев ОРИ и гриппа, темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составляет 47,4%, эпидемиологический порог превышен на 103,7%. Среди школьников 7-14 лет темп прироста составляет 72,8%, порог превышен на 83,9%.

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С 3 февраля в школах, сузах и учреждениях допобразования Перми приостанавливается учебный процесс в очном формате. До 9 числа обучение предполагается проводить в дистанционном режиме. Предписание об этом подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев подписал предписание об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Перми. Главе администрации города Алексею Демкину предписано с 03 по 09 февраля: приостановить учебный процесс в очном формате в образовательных учреждениях (школах, сузах, организациях допобразвоания), а также ограничить проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий», — говорится на сайте правительства. По данным Роспотребнадзора, за предыдущую неделю в Перми зарегистрировано 22 745 случаев ОРИ и гриппа, темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составляет 47,4%, эпидемиологический порог превышен на 103,7%. Среди школьников 7-14 лет темп прироста составляет 72,8%, порог превышен на 83,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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