Ведущий парада Победы получил высокий пост в свердловской власти

02 февраля 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Последние три года Роман Дорохин был помощником заместителя свердловского губернатора Фото: страница Романа Дорохина в Facebook Роман Дорохин — голос парада Победы в Екатеринбурге с 2018 года — назначен заместителем министра культуры Свердловской области. Как следует из распоряжения губернатора Евгения Куйвашева, к исполнению новых обязанностей Дорохин приступил 1 февраля. «Назначить Дорохина Романа Викторовича на должность заместителя министра культуры Свердловской области и принять на государственную гражданскую службу Свердловской области с 1 февраля 2022 года», — следует из документа, имеющегося у URA.RU. Контракт с Дорохиным рассчитан на год — до 31 января 2023-го. С 2019 года Роман Дорохин работал помощником зама Куйвашева Валерия Чайникова. До этого он был помощником руководителя службы судебных приставов по связям со СМИ и вел активную «праздничную» деятельность — проводил свадьбы, юбилеи и концерты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Роман Дорохин — голос парада Победы в Екатеринбурге с 2018 года — назначен заместителем министра культуры Свердловской области. Как следует из распоряжения губернатора Евгения Куйвашева, к исполнению новых обязанностей Дорохин приступил 1 февраля. «Назначить Дорохина Романа Викторовича на должность заместителя министра культуры Свердловской области и принять на государственную гражданскую службу Свердловской области с 1 февраля 2022 года», — следует из документа, имеющегося у URA.RU. Контракт с Дорохиным рассчитан на год — до 31 января 2023-го. С 2019 года Роман Дорохин работал помощником зама Куйвашева Валерия Чайникова. До этого он был помощником руководителя службы судебных приставов по связям со СМИ и вел активную «праздничную» деятельность — проводил свадьбы, юбилеи и концерты.