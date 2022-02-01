01 февраля 2022

Ведущий парада Победы получил высокий пост в свердловской власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Последние три года Роман Дорохин был помощником заместителя свердловского губернатора Фото:

Роман Дорохин — голос парада Победы в Екатеринбурге с 2018 года — назначен заместителем министра культуры Свердловской области. Как следует из распоряжения губернатора Евгения Куйвашева, к исполнению новых обязанностей Дорохин приступил 1 февраля.

«Назначить Дорохина Романа Викторовича на должность заместителя министра культуры Свердловской области и принять на государственную гражданскую службу Свердловской области с 1 февраля 2022 года», — следует из документа, имеющегося у URA.RU. Контракт с Дорохиным рассчитан на год — до 31 января 2023-го.

С 2019 года Роман Дорохин работал помощником зама Куйвашева Валерия Чайникова. До этого он был помощником руководителя службы судебных приставов по связям со СМИ и вел активную «праздничную» деятельность — проводил свадьбы, юбилеи и концерты.

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Роман Дорохин — голос парада Победы в Екатеринбурге с 2018 года — назначен заместителем министра культуры Свердловской области. Как следует из распоряжения губернатора Евгения Куйвашева, к исполнению новых обязанностей Дорохин приступил 1 февраля. «Назначить Дорохина Романа Викторовича на должность заместителя министра культуры Свердловской области и принять на государственную гражданскую службу Свердловской области с 1 февраля 2022 года», — следует из документа, имеющегося у URA.RU. Контракт с Дорохиным рассчитан на год — до 31 января 2023-го. С 2019 года Роман Дорохин работал помощником зама Куйвашева Валерия Чайникова. До этого он был помощником руководителя службы судебных приставов по связям со СМИ и вел активную «праздничную» деятельность — проводил свадьбы, юбилеи и концерты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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