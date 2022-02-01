Свердловчан возмутил пост Куйвашева об очередях в больницах

Куйвашев предложил способ борьбы с очередями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловчане возмутились способу, который предложил губернатор для решения проблемы очередей в больницах — установить работодателям специальные программы для электронных больничных. Под постом Евгения Куйвашева в Instagram комментаторы указали, что люди часами стоят в очередях не из-за своих начальников, а из-за отсутствия врачей. Департамент информационной политики (ДИП) объяснил URA.RU, что подразумевал глава региона.

«При чем тут работодатель? С 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности открываются электронно и кадры ничего не „требуют“. Люди не могут получить медпомощь, и не надо отводить внимание на „злого работодателя“», — написала пользователь juliya pyankova. «Евгений, какой процесс вы хотите перенести в интернет? Прием у врача? Может, вас перенести куда-нибудь подальше от должности губернатора, и вопросы решатся?!», — возмутилась жительница Урала под ником alex4363. «А врач осматривать тоже будет через интернет? Стоят в очереди не за больничным, а чтобы понять, чем и от чего лечиться. Позор вам», — высказалась irina.krash.

Удивил свердловчан и призыв губернатора оформить больничный на сайте Фонда социального страхования. «ФСС больничные не открывает, не оформляет. Фонд соцстраха, ссылку на сайт которого Вы дали, осуществляет выплаты по больничным листам. Поэтому не нужно здесь как-то укорять работодателей. Они к этим очередям не имеют отношения. А вот публиковать недостоверную информацию официальному лицу как-то не очень достойно», — обратилась к Евгению Куйвашеву lobashova73. Всего под постом оставили свои отзывы 873 человека.

URA.RU попросило Департамент информационной политики (ДИП) Свердловской области разъяснить, что подразумевал в своем сообщении губернатор. «В своем обращении к работодателям региона губернатор попросил их о максимально лояльном подходе к ситуациям, когда сотрудник заболевает. В условиях кратно возросшей нагрузки на поликлиники человек не всегда может оперативно получить листок нетрудоспособности. Здесь глава региона рассчитывает на понимание руководителями общей ситуации и на их готовность не применять санкции к заболевшим работникам в период эпидемии», — пояснили в ДИПе.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в Instagram пост, где призвал работодателей не требовать бумажные больничные, а установить специальные программы для электронных листов нетрудоспособности. «Заболевших ОРВИ и коронавирусом я прошу все-таки дождаться медика из поликлиники, если болезнь протекает не в критической форме, и оформить электронный больничный на сайте Фонда социального страхования — r66.fss.ru. Это легко», — уверил чиновник.

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