Куйвашев обратился к свердловчанам из-за «Омикрона»

Губернатор призвал свердловчан успокоиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям региона с просьбой перестать паниковать. Успокаивающий пост глава региона выложил в своем Instagram.

«Я понимаю, что за последние два года мы привыкли бояться коронавируса. Да, „Омикрон“ гораздо более заразен, но также значительно менее вирулентен. Он больше похож на привычный нам ОРВИ. При простуде тоже бывает температура, кашель, насморк, слабость, но люди не умирают. Давайте будем потихоньку успокаиваться. Это я и вам, и себе говорю», — сообщил Евгений Куйвашев в соцсети.

Свердловский глава сослался на статью зарубежных ученых, которые проводили исследования омикрон-штамма на мелких грызунах. Ученые выяснили, что новый штамм сильно заразен, но не страшнее, чем обычное ОРВИ. «Все слышали про случаи, когда практически здоровый человек „сгорал“ за пару дней. Но думаю, что эти времена прошли», — успокоил земляков губернатор.

Ранее Куйвашев попросил работодателей не требовать от сотрудников бумажных больничных листов. Он рекомендовал им установить специальные программы и получать больничные листы от подчиненных в электронном виде.