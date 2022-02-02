В Челябинской области банкротят компанию экс-главы правительства

От актива Сергея Комякова требуют вернуть 14 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд принял к рассмотрению иск о банкротстве компании «ТЭСИС», контролируемой семьей экс-главы правительства Челябинской области Сергея Комякова. Это следует из базы данных судебных дел.

«Принять заявление акционерного общества „Челябинскгоргаз“. Возбудить производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью „ТЭСИС“», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

Как следует из документа, компания-истец требует взыскать с ООО «ТЭСИС» 14 млн 122 тысячи рублей. Также «Челябинскгоргаз» добивается включения себя в третью очередь реестра кредиторов. Заседание по делу пройдет в феврале. По данным ФНС, в отношении «ТЭСИС» действует ряд судебных решений о приостановке операции по банковским счетам.

По данным сервиса СБИС, 60% в «ТЭСИС» владеют Комяков и его пасынок Максим Тушенцов. Комяков занимал должность первого вице-губернатора с мая 2010 года по май 2013 года, когда регионом руководил Михаил Юревич. С мая 2013 года и до осени 2015 года он руководил правительством области, уже при губернаторе Борисе Дубровском. Затем больше года работал председателем Контрольно-счетной палаты области, а в январе 2017 года ушел на пенсию и занялся бизнесом.

Связаться с Комяковым на момент подготовки новости не удалось. В компании на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

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