Пермским учителям запретили ставить двойки во время дистанта

На дистанте пермские школьники будут получать только положительные оценки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во время вынужденного перехода школ на дистанционный режим работы детям не должны ставить двойки. Об этом министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина заявила на брифинге для СМИ.

«Еще с 2020 года говорю, что никаких двоек во время дистанта быть не должно», — заявила Кассина, комментируя историю, когда ученик получил оценку «два» за домашнюю работу, сданную позже установленного учителем срока. Время сдачи работ не должно ограничиваться, подчеркнула министр.

На дистанционный режим с 3 февраля все школы и сузы Перми, а также Березников и Соликамска переведены из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. Организацией онлайн-обучения недовольны многие родители, но чиновники заявляют о готовности системы образования к условиям удаленки.