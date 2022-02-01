01 февраля 2022

Пермским учителям запретили ставить двойки во время дистанта

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы на базе отдыха Энергетик. Коптяки, дневник, оценки, пятерка, образование
На дистанте пермские школьники будут получать только положительные оценки Фото:

Во время вынужденного перехода школ на дистанционный режим работы детям не должны ставить двойки. Об этом министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина заявила на брифинге для СМИ.

«Еще с 2020 года говорю, что никаких двоек во время дистанта быть не должно», — заявила Кассина, комментируя историю, когда ученик получил оценку «два» за домашнюю работу, сданную позже установленного учителем срока. Время сдачи работ не должно ограничиваться, подчеркнула министр.

На дистанционный режим с 3 февраля все школы и сузы Перми, а также Березников и Соликамска переведены из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. Организацией онлайн-обучения недовольны многие родители, но чиновники заявляют о готовности системы образования к условиям удаленки.

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Во время вынужденного перехода школ на дистанционный режим работы детям не должны ставить двойки. Об этом министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина заявила на брифинге для СМИ. «Еще с 2020 года говорю, что никаких двоек во время дистанта быть не должно», — заявила Кассина, комментируя историю, когда ученик получил оценку «два» за домашнюю работу, сданную позже установленного учителем срока. Время сдачи работ не должно ограничиваться, подчеркнула министр. На дистанционный режим с 3 февраля все школы и сузы Перми, а также Березников и Соликамска переведены из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. Организацией онлайн-обучения недовольны многие родители, но чиновники заявляют о готовности системы образования к условиям удаленки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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