В ХМАО родители массово добиваются отмены дистанта

В ХМАО родители требуют отменить дистанционный формат обучения в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО родители выступают против дистанционного обучения в школах. Они выходят на одиночные пикеты, записывают обращения и публикуют их в социальных сетях.

«Как заниматься тем детям, у которых отказ от дистанта? В школу их не пускают, но при этом директора департамента и школы в один голос заявляют, что это очное обучение с применением дистанционных технологий. Школы при этом закрыты. И прежде чем перевести на дистант, с родителей должны были взять письменное согласие, мы такого согласия не давали», — написала жительница Нефтеюганска Наталья Гордеева на личной странице соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в сети пользователи требуют отменить дистанционный формат обучения и публикуют фотографии с одиночных пикетов. На личной странице соцсети «ВКонтакте» Тамила Андрюшина в течение десяти дней подряд публикует фотографии родителей, которые участвуют в пикетах с плакатами. При этом большинство комментирующих пользователей поддерживают мнение протестующих родителей. «Спасибо за вашу борьбу», «Молодцы! Надо уже всем родителям объединяться и выступать против этого беспредела», «Я считаю надо отстаивать право на очную форму», — пишут пользователи.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО перевели все вузы, школы и учреждения дополнительного образования на дистанционный формат обучения в восьми муниципалитетах. Карантин в учреждениях продлится до 8 февраля.

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