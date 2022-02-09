Свердловчанка рассказала о внуке, рожденном от умершего сына

В 2005 году Екатерина Захарова решилась на суррогатное материнство из-за тоски по сыну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Свердловской области Екатерина Захарова рассказала, что ее внук не похож на его биологического отца. Об этом она сообщила в эфире Первого канала в телепрограмме «Прямой эфир» 9 февраля.

«Сегодня [внуку] Георгию 16 лет. На [моего] сына был похож, когда только совсем маленьким был, сейчас меньше похож», — сообщила Захарова. Она уточнила, что несмотря на рождение внука после смерти сына, смириться ей с потерей так и не удалось.

Выпуск передачи «Прямой эфир» освещал историю программиста из Кунгура (Пермский край) — он вживил в созданного им робота сознание своего дедушки. Екатерина Захарова уточнила, что «воскрешать» родных через роботов она бы не стала, заявив, что это грустно.

Сына Сашу свердловчанка потеряла 18 лет назад, он умер от рака в возрасте 27 лет. По правилам израильской клиники, в которой Александр лечился, перед процедурами химиотерапии у него взяли биоматериал, так как после процедур возможно бесплодие, но впоследствии он скончался. С помощью заморозки биоматериал Александра удалось сохранять в течение восьми лет. В 2005 году Екатерина Захарова решилась на суррогатное материнство из-за тоски по сыну и родила таким образом себе внука.

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