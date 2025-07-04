За поправки в Конституцию в 2020 году проголосовали 51,59% свердловчан. Явка в Екатеринбурге составила 45%. Вступили в силу поправки пять лет назад 4 июля. URA.RU собрало подборку фотографий, как голосовали свердловчане целую неделю, с 25 июня до 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.
Согласно данным регионального избиркома, поправку тогда поддержали 65,97% уральцев. Проголосовали против 32,96%. 1,07% бюллетеней оказались недействительными. По стране поддержали поправки 77,92% избирателей. 21,27% россиян проголосовали против.
Явку в Екатеринбурге тогда назвали низкой. Говорилось, что результаты могут быть оценены областными властями как неэффективность действующей управленческой команды. Одним из сценариев дальнейшего развития могла стать отставка мэра. Тогда главой города был Александр Высокинский. При этом сам градоначальник назвал 45% «достаточно серьезной планкой», так как обычно Екатеринбург голосует на уровне 30% — это и выборы в Госдуму, и в гордуму, и в заксо. Утром 22 декабря 2020 года Высокинский официально подал в отставку.
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