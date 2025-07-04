Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил почетные награды отличившимся работникам предприятия «Уральские локомотивы», которое отмечает 15-летний юбилей. В торжественном мероприятии на территории завода в Верхней Пышме также приняли участие руководство «Группы Синара», ОАО «РЖД» и муниципалитета, рассказали в пресс-службе компании.
«Я всегда с огромным удовольствием приезжаю к вам на предприятие. Скорость, с которой вы 15 лет создавали и продолжаете создавать новые единицы железнодорожного машиностроения, конечно, впечатляет и заслуживает большого уважения. Только сильный духом, сплоченный коллектив единомышленников способен решать такие сложные задачи — и те, которые стояли перед вами 15 лет назад, и те, которые стоят сейчас», — подчеркнул глава региона.
Дополнительные корпоративные награды сотрудникам вручили президент «Группы Синара» Михаил Ходоровский и гендиректор Виктор Леш. «За 15 лет наш завод многого уже добился: зарекомендовал себя как надежный поставщик качественной продукции, выпустил более двух тысяч единиц различной железнодорожной техники», — сказал гендиректор предприятия Олег Спаи.
За 15 лет работы «Уральские локомотивы» выпустили более 1800 электровозов и 269 скоростных электропоездов различных модификаций. Продукция завода обеспечивает грузовые перевозки по всей стране — от Кузбасса до Северных морских портов, а пассажирские поезда эксплуатируются на 60 маршрутах, включая международные направления в Абхазию и Беларусь.
В числе недавних достижений предприятия — разработка грузового локомотива 3ЭС8 «Малахит» с отечественным асинхронным приводом, который успешно работает в экстремальных условиях Заполярья. В 2023 году на маршруты вышли новые скоростные поезда ЭС104 «Финист», а линейка пополнилась двухсистемным составом ЭС105. В настоящее время предприятие участвует в реализации национального проекта по созданию первого российского высокоскоростного поезда — опытный состав планируется передать на испытания в 2027 году.
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