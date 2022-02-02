Жителя Миасса наказали за оскорбление мэра

Индуса Тукаева суд оштрафовали на пять тысяч рублей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Миасса (Челябинская область) Индуса Тукаева 3 февраля оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление главы города Григория Тонких. Об этом URA.RU рассказал сам активист, заявив, что он будет оспаривать это решение, поскольку для него это дело принципа.

«Суд я проиграл, меня оштрафовали за оскорбление главы Миасса Григория Тонких на пять тысяч рублей. Я буду оспаривать это решение. Для меня это дело принципа, тут дело не в деньгах», — рассказал URA.RU Тукаев.

Общественник рассказал, что он опубликовал свой шуточный комментарий под постом в ноябре 2021 года, в котором говорилось, что Тонких провалил вакцинацию в Миассе и получил за это разнос от губернатора. Тукаев считает, что мэр таким образом сводит с ним политические счеты, ведь в соцсетях в адрес Тонких порой звучат нецензурные комментарии, но глава обиделся только на его шуточный фразеологизм.

«Я член общественного совета при независимом депутате в округе №26. Наш совет — это дискуссионная площадка. Мы помогаем жителям грамотно решать коммунальные проблемы, я помогаю жителям составлять официальные письма и жалобы в администрацию. Видимо Тонких посчитал, что я дестабилизирую ситуацию», — считает Тукаев.

В мэрии подтвердили, что суд оштрафовал общественника. Ранее глава Миасса Тонких заявил URA.RU, что администрация считает неприемлемым размещение в сети «Интернет» любых высказываний и комментариев оскорбительного характера. Вопрос о примирении сторон в досудебном порядке главой не рассматривался.

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