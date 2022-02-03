В Челябинске вторые сутки ищут пропавшего школьника

04 февраля 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Волонтеры «Легион-СПАС» просят связаться с ними всех, кто владеет информацией о пропавшем Фото: Александр Кулаковский, URA.RU В Челябинске вторые сутки продолжается поиск пропавшего 12-летнего Ильнура Япарова. По информации, опубликованной в социальных сетях, мальчик ушел из дома 3 февраля. «3 февраля ушел из дома, и до сих пор его местоположение неизвестно. Рост 145 см, телосложение среднее, глаза черные, волосы короткие темные», — говорится в сообщении группы поискового отряда «Легион-СПАС» в «ВКонтакте». Волонтеры просят всех, кто владеет информацией по местонахождению мальчика, связаться с отрядом в социальных сетях либо по телефону. Также необходимо обратиться в полицию. 3 февраля волонтеры «Легион-СПАС» приняли участие в поисках 10-летнего Кирилла. Мальчик нашелся, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации ГУ МВД региона, мальчик уснул в автобусе и проехал мимо школы. Мальчика нет дома уже вторые сутки Фото: группа «„Легион-СПАС“» в «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске вторые сутки продолжается поиск пропавшего 12-летнего Ильнура Япарова. По информации, опубликованной в социальных сетях, мальчик ушел из дома 3 февраля. «3 февраля ушел из дома, и до сих пор его местоположение неизвестно. Рост 145 см, телосложение среднее, глаза черные, волосы короткие темные», — говорится в сообщении группы поискового отряда «Легион-СПАС» в «ВКонтакте». Волонтеры просят всех, кто владеет информацией по местонахождению мальчика, связаться с отрядом в социальных сетях либо по телефону. Также необходимо обратиться в полицию. 3 февраля волонтеры «Легион-СПАС» приняли участие в поисках 10-летнего Кирилла. Мальчик нашелся, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации ГУ МВД региона, мальчик уснул в автобусе и проехал мимо школы.