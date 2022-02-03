03 февраля 2022
02 февраля 2022

В Челябинске вторые сутки ищут пропавшего школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры «Легион-СПАС» просят связаться с ними всех, кто владеет информацией о пропавшем Фото:

В Челябинске вторые сутки продолжается поиск пропавшего 12-летнего Ильнура Япарова. По информации, опубликованной в социальных сетях, мальчик ушел из дома 3 февраля.

«3 февраля ушел из дома, и до сих пор его местоположение неизвестно. Рост 145 см, телосложение среднее, глаза черные, волосы короткие темные», — говорится в сообщении группы поискового отряда «Легион-СПАС» в «ВКонтакте».

Волонтеры просят всех, кто владеет информацией по местонахождению мальчика, связаться с отрядом в социальных сетях либо по телефону. Также необходимо обратиться в полицию.

3 февраля волонтеры «Легион-СПАС» приняли участие в поисках 10-летнего Кирилла. Мальчик нашелся, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации ГУ МВД региона, мальчик уснул в автобусе и проехал мимо школы.

Мальчика нет дома уже вторые сутки
Фото:

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В Челябинске вторые сутки продолжается поиск пропавшего 12-летнего Ильнура Япарова. По информации, опубликованной в социальных сетях, мальчик ушел из дома 3 февраля. «3 февраля ушел из дома, и до сих пор его местоположение неизвестно. Рост 145 см, телосложение среднее, глаза черные, волосы короткие темные», — говорится в сообщении группы поискового отряда «Легион-СПАС» в «ВКонтакте». Волонтеры просят всех, кто владеет информацией по местонахождению мальчика, связаться с отрядом в социальных сетях либо по телефону. Также необходимо обратиться в полицию. 3 февраля волонтеры «Легион-СПАС» приняли участие в поисках 10-летнего Кирилла. Мальчик нашелся, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации ГУ МВД региона, мальчик уснул в автобусе и проехал мимо школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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