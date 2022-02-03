В Челябинске вторые сутки ищут пропавшего школьника

Волонтеры «Легион-СПАС» просят связаться с ними всех, кто владеет информацией о пропавшемФото: Александр Кулаковский, URA.RU
В Челябинске вторые сутки продолжается поиск пропавшего 12-летнего Ильнура Япарова. По информации, опубликованной в социальных сетях, мальчик ушел из дома 3 февраля.
«3 февраля ушел из дома, и до сих пор его местоположение неизвестно. Рост 145 см, телосложение среднее, глаза черные, волосы короткие темные», — говорится в сообщении группы поискового отряда «Легион-СПАС» в «ВКонтакте».
Волонтеры просят всех, кто владеет информацией по местонахождению мальчика, связаться с отрядом в социальных сетях либо по телефону. Также необходимо обратиться в полицию.
3 февраля волонтеры «Легион-СПАС» приняли участие в поисках 10-летнего Кирилла. Мальчик нашелся, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации ГУ МВД региона, мальчик уснул в автобусе и проехал мимо школы.
В Челябинске вторые сутки продолжается поиск пропавшего 12-летнего Ильнура Япарова. По информации, опубликованной в социальных сетях, мальчик ушел из дома 3 февраля. «3 февраля ушел из дома, и до сих пор его местоположение неизвестно. Рост 145 см, телосложение среднее, глаза черные, волосы короткие темные», — говорится в сообщении группы поискового отряда «Легион-СПАС» в «ВКонтакте». Волонтеры просят всех, кто владеет информацией по местонахождению мальчика, связаться с отрядом в социальных сетях либо по телефону. Также необходимо обратиться в полицию. 3 февраля волонтеры «Легион-СПАС» приняли участие в поисках 10-летнего Кирилла. Мальчик нашелся, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации ГУ МВД региона, мальчик уснул в автобусе и проехал мимо школы.