Волонтер объявили срочный сбор на поиски ребенка (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 3 февраля пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Волонтеры объявили срочный сбор для прочесывания лесополосы, дворов, пустырей и магазинов.

«В Челябинске пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Объявляется срочный сбор! Будет прочес ТРК, магазинов, дворов вокруг дома и школы, и ближайшей лесополосы. Кто может выдвинуться на поиск в ближайшее время, оставьте комментарий и уточните пешком или на автомобили», — пишут волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте».

Кирилл утром, 3 февраля, ушел из дома по адресу город Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25А. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении ребенка, обращаться в региональный «Легион-СПАС» или полицию.

Кирилл ушел из дома утром, 3 февраля «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск во «ВКонтакте».