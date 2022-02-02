В Челябинске 3 февраля пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Волонтеры объявили срочный сбор для прочесывания лесополосы, дворов, пустырей и магазинов.
«В Челябинске пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Объявляется срочный сбор! Будет прочес ТРК, магазинов, дворов вокруг дома и школы, и ближайшей лесополосы. Кто может выдвинуться на поиск в ближайшее время, оставьте комментарий и уточните пешком или на автомобили», — пишут волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте».
Кирилл утром, 3 февраля, ушел из дома по адресу город Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25А. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении ребенка, обращаться в региональный «Легион-СПАС» или полицию.
Кирилл ушел из дома утром, 3 февраля
«Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск во «ВКонтакте».
В Челябинске 3 февраля пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Волонтеры объявили срочный сбор для прочесывания лесополосы, дворов, пустырей и магазинов. «В Челябинске пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Объявляется срочный сбор! Будет прочес ТРК, магазинов, дворов вокруг дома и школы, и ближайшей лесополосы. Кто может выдвинуться на поиск в ближайшее время, оставьте комментарий и уточните пешком или на автомобили», — пишут волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте». Кирилл утром, 3 февраля, ушел из дома по адресу город Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25А. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении ребенка, обращаться в региональный «Легион-СПАС» или полицию.