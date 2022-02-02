02 февраля 2022
01 февраля 2022

В Челябинске пропал 10-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, город в снегу, снегопад
Волонтер объявили срочный сбор на поиски ребенка (фото из архива) Фото:

В Челябинске 3 февраля пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Волонтеры объявили срочный сбор для прочесывания лесополосы, дворов, пустырей и магазинов.

«В Челябинске пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Объявляется срочный сбор! Будет прочес ТРК, магазинов, дворов вокруг дома и школы, и ближайшей лесополосы. Кто может выдвинуться на поиск в ближайшее время, оставьте комментарий и уточните пешком или на автомобили», — пишут волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте».

Кирилл утром, 3 февраля, ушел из дома по адресу город Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25А. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении ребенка, обращаться в региональный «Легион-СПАС» или полицию.

Кирилл ушел из дома утром, 3 февраля

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В Челябинске 3 февраля пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Волонтеры объявили срочный сбор для прочесывания лесополосы, дворов, пустырей и магазинов. «В Челябинске пропал 10-летний мальчик Кирилл Сутормин. Объявляется срочный сбор! Будет прочес ТРК, магазинов, дворов вокруг дома и школы, и ближайшей лесополосы. Кто может выдвинуться на поиск в ближайшее время, оставьте комментарий и уточните пешком или на автомобили», — пишут волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте». Кирилл утром, 3 февраля, ушел из дома по адресу город Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25А. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении ребенка, обращаться в региональный «Легион-СПАС» или полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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