«Ласточки» будут курсировать между городами-спутниками Екатеринбурга и его центром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге реализуют проект центрального пассажирского кольца, направленный на создание пассажирских линий между городами-спутниками и центром уральской столицы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по реализации проекта. Об этом сообщает департамент информационной политики (ДИП) Свердловской области на официальном сайте.

«Губернатор Евгений Куйвашев создал рабочую группу для реализации проекта „Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо“. Рабочая группа будет заниматься детализацией проекта и решать вопрос оптимальной интеграции железнодорожных перевозок в городскую среду. Речь идет об организации центрального пассажирского кольца с диаметральными ветками, которые свяжут Екатеринбург с городами-спутниками агломерации», — сообщает ДИП.

В первую очередь будет проложен Новокольцовский маршрут. Он будет охватывать одноименный маршрут и объекты Универсиады. Также «пассажирское кольцо» охватит Юго-Западный маршрут, микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка и ВИЗ-правобережный. «Транспортная доступность и развитие транспортной инфраструктуры — это серьезный драйвер для развития любых городов и любых агломераций», — цитирует ДИП губернатора.