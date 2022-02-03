03 февраля 2022

Челябинку лишили маткапитала из-за одной буквы

© Служба новостей «URA.RU»
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В свидетельстве о рождении дочери сотрудники ЗАГС написали букву «е» (фото из архива) Фото:

Многодетную мать из Челябинска лишили возможности получить маткапитал из-за орфографической ошибки в свидетельстве о рождении дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Органами ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении старшей дочери допущена орфографическая ошибка в написании фамилии дочери. По этой причине многодетная мать не смогла получить сертификат», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

После рождения третьего ребенка челябинка в 2017 году обратилась в УПФР Калининского района с заявлением о выдаче сертификата на маткапитал. Ей было отказано, поскольку специалисты пенсионного фонда выявили разночтение в написании фамилии в свидетельстве о рождении первого ребенка и двоих последующих, у последней в фамилии была написана букве «е».

Прокурор Калининского района в интересах несовершеннолетних детей обратился в суд с требованием признать факт родства детей. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОПФР по Челябинской области.

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Многодетную мать из Челябинска лишили возможности получить маткапитал из-за орфографической ошибки в свидетельстве о рождении дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Органами ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении старшей дочери допущена орфографическая ошибка в написании фамилии дочери. По этой причине многодетная мать не смогла получить сертификат», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. После рождения третьего ребенка челябинка в 2017 году обратилась в УПФР Калининского района с заявлением о выдаче сертификата на маткапитал. Ей было отказано, поскольку специалисты пенсионного фонда выявили разночтение в написании фамилии в свидетельстве о рождении первого ребенка и двоих последующих, у последней в фамилии была написана букве «е». Прокурор Калининского района в интересах несовершеннолетних детей обратился в суд с требованием признать факт родства детей. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОПФР по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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