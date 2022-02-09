Жителя Тюмени ищут в ЯНАО. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в ямальских группах социальной сети «ВКонтакте».
«Внимание! Пропал человек! Мог направляться в ЯНАО! Мавлютов Булат Якупович, 1994 года рождения», — говорится в сообщении.
Молодой человек с ноября 2021 года не выходит на связь с родственниками. Его местоположение до настоящего времени не установлено. Известно, что мужчине 27 лет, рост 175-180 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. Имеет худощавое телосложение. Всех, кто может знать местонахождение пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии добровольческого отряда.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пропал вахтовик. Он работал на Вынгаяхинском месторождении в Пуровском районе.
Жителя Тюмени ищут в ЯНАО. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в ямальских группах социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал человек! Мог направляться в ЯНАО! Мавлютов Булат Якупович, 1994 года рождения», — говорится в сообщении. Молодой человек с ноября 2021 года не выходит на связь с родственниками. Его местоположение до настоящего времени не установлено. Известно, что мужчине 27 лет, рост 175-180 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. Имеет худощавое телосложение. Всех, кто может знать местонахождение пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии добровольческого отряда. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пропал вахтовик. Он работал на Вынгаяхинском месторождении в Пуровском районе.