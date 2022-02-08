Родителям пермских школьников сообщили о продлении дистанта

В Перми продлевают дистант для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми учителя в школьных чатах начали рассылать родителям сообщения о продлении дистанционного режима обучения до 13 февраля. По информации URA.RU, об этом объявили как минимум в четырех учебных заведениях.

«Карантин продлевается до 13 февраля включительно. На уроки 14 февраля», — пишет в чате преподаватель пермской школы №127. Аналогичные сообщения получили родители школы №65 и лицея №9. В гимназии №1 информацию подтвердили официально на странице в соцсети «ВКонтакте»: «Карантин в образовательных учреждениях г. Перми продлен до 13.02.2022 г. включительно. Обучение 10—12 февраля продолжится на платформе zoom строго по расписанию».

По приказу Роспотребнадзора, из-за эпидемии гриппа и ОРВИ на дистант школьники Перми ушли 3 февраля. Предполагалось, что карантин закончится 9 числа. Официальное решение о продлении ограничительных мер сегодня должен принять оперштаб, говорят источники URA.RU.