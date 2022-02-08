08 февраля 2022

Родителям пермских школьников сообщили о продлении дистанта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган , обучение, учебники, домашнее обучение, дистанционное обучение, удаленное обучение, дистант
В Перми продлевают дистант для школьников Фото:

В Перми учителя в школьных чатах начали рассылать родителям сообщения о продлении дистанционного режима обучения до 13 февраля. По информации URA.RU, об этом объявили как минимум в четырех учебных заведениях.

«Карантин продлевается до 13 февраля включительно. На уроки 14 февраля», — пишет в чате преподаватель пермской школы №127. Аналогичные сообщения получили родители школы №65 и лицея №9. В гимназии №1 информацию подтвердили официально на странице в соцсети «ВКонтакте»: «Карантин в образовательных учреждениях г. Перми продлен до 13.02.2022 г. включительно. Обучение 10—12 февраля продолжится на платформе zoom строго по расписанию».

По приказу Роспотребнадзора, из-за эпидемии гриппа и ОРВИ на дистант школьники Перми ушли 3 февраля. Предполагалось, что карантин закончится 9 числа. Официальное решение о продлении ограничительных мер сегодня должен принять оперштаб, говорят источники URA.RU.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми учителя в школьных чатах начали рассылать родителям сообщения о продлении дистанционного режима обучения до 13 февраля. По информации URA.RU, об этом объявили как минимум в четырех учебных заведениях. «Карантин продлевается до 13 февраля включительно. На уроки 14 февраля», — пишет в чате преподаватель пермской школы №127. Аналогичные сообщения получили родители школы №65 и лицея №9. В гимназии №1 информацию подтвердили официально на странице в соцсети «ВКонтакте»: «Карантин в образовательных учреждениях г. Перми продлен до 13.02.2022 г. включительно. Обучение 10—12 февраля продолжится на платформе zoom строго по расписанию». По приказу Роспотребнадзора, из-за эпидемии гриппа и ОРВИ на дистант школьники Перми ушли 3 февраля. Предполагалось, что карантин закончится 9 числа. Официальное решение о продлении ограничительных мер сегодня должен принять оперштаб, говорят источники URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...