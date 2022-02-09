09 февраля 2022

В ХМАО врачи спасли от смерти женщину, родившую дома

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Медики восемь часов оперировали роженицу Фото:

В Нягани медики восемь часов боролись за жизнь местной жительницы, которая родила дома и чуть не умерла от обширной кровопотери и спровоцированного им резкого снижения давления до 40/0. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь окружной больницы Нягани Любовь Карасева.

«Наши медики получили сигнал от экстренной бригады скорой помощи о роженице, которая находится в своей квартире в критическом состоянии, ее давление в тот момент составляло 40/0. Медики родильного отделения встречали карету скорой помощи в дверях приемного покоя и начали экстренную операцию, счет шел на минуты. Хирурги работали восемь часов», — говорит Карасева.

Женщина стояла на учете по беременности и ей не раз сообщали врачи, что необходимо лечь на сохранение в больницу, чтобы сохранить ребенка. Но жительница Нягани не реагировала на просьбы врачей.

«Нам известно, что ей неоднократно звонили медики из женской консультации, буквально уговаривали лечь в окружную больницу Нягани, а затем и в перинатальный центр Ханты-Мансийска, приходили на дом, где никто не открыл им. Возможно, она насмотрелась каких-то программ по домашним родам, но это лишь версия», — продолжает рассказ пресс-секретарь. После операции и стабилизации состояния роженицу доставили в больницу Ханты-Мансийска. Сейчас она и ребенок чувствуют себя хорошо, женщина вернулась в Нягань.

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В Нягани медики восемь часов боролись за жизнь местной жительницы, которая родила дома и чуть не умерла от обширной кровопотери и спровоцированного им резкого снижения давления до 40/0. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь окружной больницы Нягани Любовь Карасева. «Наши медики получили сигнал от экстренной бригады скорой помощи о роженице, которая находится в своей квартире в критическом состоянии, ее давление в тот момент составляло 40/0. Медики родильного отделения встречали карету скорой помощи в дверях приемного покоя и начали экстренную операцию, счет шел на минуты. Хирурги работали восемь часов», — говорит Карасева. Женщина стояла на учете по беременности и ей не раз сообщали врачи, что необходимо лечь на сохранение в больницу, чтобы сохранить ребенка. Но жительница Нягани не реагировала на просьбы врачей. «Нам известно, что ей неоднократно звонили медики из женской консультации, буквально уговаривали лечь в окружную больницу Нягани, а затем и в перинатальный центр Ханты-Мансийска, приходили на дом, где никто не открыл им. Возможно, она насмотрелась каких-то программ по домашним родам, но это лишь версия», — продолжает рассказ пресс-секретарь. После операции и стабилизации состояния роженицу доставили в больницу Ханты-Мансийска. Сейчас она и ребенок чувствуют себя хорошо, женщина вернулась в Нягань.
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