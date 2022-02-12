Банда оконных мошенников терроризирует пермяков

Пермякам навязывают дорогостоящие услуги по обслуживанию стеклопакетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березниках Пермского края в квартиры к пожилым людям стали приходить рабочие и навязывать дорогостоящие услуги по регулировке оконных рам. Некоторым представители «компании по установке окон» предварительно звонят и предлагают бесплатные работы, а в ходе личной беседы уже уговаривают заключить договоры на крупные суммы. Своими историями жители города делятся в соцсетях, предупреждая других.

«Сегодня произошел случай, мне кажется, из разряда аферистов. Под предлогом смазать уплотнители на окнах бесплатно, пробрались в квартиру, предварительно позвонив по телефону, конечно же пожилой женщине. Заключили договор на регулировку окна и установку антипровисной системы на большую сумму. Взяли 50%предоплаты», — пишет анонимный пользователь в паблике «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста также рассказала, что мошенники пообещали вернуть предоплату только после угроз обратиться в полицию.

Другой пользователь, Александра Рюмина, рассказала, что одна пенсионерка оформила кредит, чтобы оплатить такие услуги. «Была в Сбере, тетя лет 60 сказала, ей нужно оплатить за то, что ей осмотрели дома окна и двери, что не закрывалась дверь на балконе, и она взяла кредит на это и сегодня оплатила 7500», — пишет она.

Многие комментаторы постов отмечают, что им или их знакомым также звонили с подобными предложениями «очень настойчивые и наглые» люди. По данным полиции, за 2021 год жители Прикамья перевели мошенникам более 1,1 млрд рублей. Злоумышленники действуют по различным схемам, но с одной целью — ввести человека в заблуждение и убедить перевести деньги, рассказали URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди. Чтобы не попасть на удочку мошенников, в полиции советуют, не впускать в дом посторонних, пока они не покажут свои документы. Если к вам пришли от имени коммунальной службы или обслуживающей компании, то нужно позвонить в эту организацию и проверить так ли это.

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