Пермяк в ходе ссоры убил собутыльника сковородкой

Следователем СУ СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение в совершении убийства 37-летнему жителю города Перми. По версии следствия, он сковородкой убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
«Следствием установлено, что 6 октября 2025 года в вечернее время мужчина, распивая спиртное в своей квартире, расположенной в Индустриальном районе города Перми, совместно со своим знакомым, в ходе ссоры нанес ему удары по голове сковородкой. В результате потерпевший скончался», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время личность мужчины установлена. Он задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что 13 октября 2025 года у подсобного помещения, расположенного возле одного из домов по улице Революции в Свердловском районе, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следственных действий был задержан пермяк 1976 года рождения. Он обратился к потерпевшему с просьбой разрешить ему остаться на ночь в подсобном помещении, однако получил отказ. В ходе конфликта подозреваемый избил охранника, который от полученных травм скончался.
