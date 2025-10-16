Пермяк в ходе ссоры убил собутыльника сковородкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По версии следствия, убийство произошло в ходе ссоры
По версии следствия, убийство произошло в ходе ссоры Фото:

Следователем СУ СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение в совершении убийства 37-летнему жителю города Перми. По версии следствия, он сковородкой убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что 6 октября 2025 года в вечернее время мужчина, распивая спиртное в своей квартире, расположенной в Индустриальном районе города Перми, совместно со своим знакомым, в ходе ссоры нанес ему удары по голове сковородкой. В результате потерпевший скончался», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время личность мужчины установлена. Он задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что 13 октября 2025 года у подсобного помещения, расположенного возле одного из домов по улице Революции в Свердловском районе, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следственных действий был задержан пермяк 1976 года рождения. Он обратился к потерпевшему с просьбой разрешить ему остаться на ночь в подсобном помещении, однако получил отказ. В ходе конфликта подозреваемый избил охранника, который от полученных травм скончался.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователем СУ СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение в совершении убийства 37-летнему жителю города Перми. По версии следствия, он сковородкой убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 6 октября 2025 года в вечернее время мужчина, распивая спиртное в своей квартире, расположенной в Индустриальном районе города Перми, совместно со своим знакомым, в ходе ссоры нанес ему удары по голове сковородкой. В результате потерпевший скончался», — сообщили в ведомстве. В настоящее время личность мужчины установлена. Он задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что 13 октября 2025 года у подсобного помещения, расположенного возле одного из домов по улице Революции в Свердловском районе, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следственных действий был задержан пермяк 1976 года рождения. Он обратился к потерпевшему с просьбой разрешить ему остаться на ночь в подсобном помещении, однако получил отказ. В ходе конфликта подозреваемый избил охранника, который от полученных травм скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...