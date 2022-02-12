Пермяк требует 50 тысяч за плохое лечение от COVID

14 февраля 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

После амбулаторного лечения от COVID-19 пермяк подал на больницу в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Житель Кишертского района Пермского края обратился в суд с иском к местной больнице, требуя компенсации морального вреда за плохое лечение от коронавируса. Как рассказали в суде, по мнению истца, медики халатно отнеслись к своей работе и нарушили его права. «Первичный осмотр был произведен не в полном объеме, нарушен порядок лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на дому, не составлен план обследования, не определена тактика наблюдения, некачественно оказаны медицинские услуги и не предоставлены бесплатные лекарственные препараты». — перечисляются претензии пациента на сайте Кунгурского городского суда, куда поступил иск. Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена, уточнили URA.RU в суде. С Кишертской ЦРБ истец требует компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей и стоимость лекарств, которые ему пришлось приобрести. Кроме того, он просит оштрафовать больницу по закону «О защите прав потребителей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Кишертского района Пермского края обратился в суд с иском к местной больнице, требуя компенсации морального вреда за плохое лечение от коронавируса. Как рассказали в суде, по мнению истца, медики халатно отнеслись к своей работе и нарушили его права. «Первичный осмотр был произведен не в полном объеме, нарушен порядок лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на дому, не составлен план обследования, не определена тактика наблюдения, некачественно оказаны медицинские услуги и не предоставлены бесплатные лекарственные препараты». — перечисляются претензии пациента на сайте Кунгурского городского суда, куда поступил иск. Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена, уточнили URA.RU в суде. С Кишертской ЦРБ истец требует компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей и стоимость лекарств, которые ему пришлось приобрести. Кроме того, он просит оштрафовать больницу по закону «О защите прав потребителей».