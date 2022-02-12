12 февраля 2022
11 февраля 2022

Пермяк требует 50 тысяч за плохое лечение от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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После амбулаторного лечения от COVID-19 пермяк подал на больницу в суд Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Житель Кишертского района Пермского края обратился в суд с иском к местной больнице, требуя компенсации морального вреда за плохое лечение от коронавируса. Как рассказали в суде, по мнению истца, медики халатно отнеслись к своей работе и нарушили его права.

«Первичный осмотр был произведен не в полном объеме, нарушен порядок лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на дому, не составлен план обследования, не определена тактика наблюдения, некачественно оказаны медицинские услуги и не предоставлены бесплатные лекарственные препараты». — перечисляются претензии пациента на сайте Кунгурского городского суда, куда поступил иск. Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена, уточнили URA.RU в суде.

С Кишертской ЦРБ истец требует компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей и стоимость лекарств, которые ему пришлось приобрести. Кроме того, он просит оштрафовать больницу по закону «О защите прав потребителей».

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Житель Кишертского района Пермского края обратился в суд с иском к местной больнице, требуя компенсации морального вреда за плохое лечение от коронавируса. Как рассказали в суде, по мнению истца, медики халатно отнеслись к своей работе и нарушили его права. «Первичный осмотр был произведен не в полном объеме, нарушен порядок лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на дому, не составлен план обследования, не определена тактика наблюдения, некачественно оказаны медицинские услуги и не предоставлены бесплатные лекарственные препараты». — перечисляются претензии пациента на сайте Кунгурского городского суда, куда поступил иск. Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена, уточнили URA.RU в суде. С Кишертской ЦРБ истец требует компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей и стоимость лекарств, которые ему пришлось приобрести. Кроме того, он просит оштрафовать больницу по закону «О защите прав потребителей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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