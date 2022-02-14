14 февраля 2022
13 февраля 2022

Комарова предложила жить в ХМАО инвалиду, покорившему Эльбрус

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО также пригласила Набиева посетить природную достопримечательность — гору Неройку Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила блогеру-инвалиду без ног Рустаму Набиеву, который дважды покорил гору-пятитысячник Эльбрус, остаться в ХМАО. Прямая трансляция встречи главы региона с блогером в режиме видео-конференцсвязи прошла в официальной группе правительства округа «Югра» в социальной сети «Вконтакте». Набиев приехал в ХМАО для встречи с бизнесменом Александром Петерманом.

«Добро пожаловать к нам в Югру! Для нас, для северян два дня — это уже наш. Имейте в виду, регистрация открыта», — сказала Комарова.

Губернатор также пригласила Набиева посетить природную достопримечательность Приполярного Урала — гору Неройку, на которую власти ХМАО вскоре планируют открыть туристический маршрут. Блогер ответил губернатору, что Нижневартовск (там находился Набиев) для него не совсем чужой город, так как там он проходил практику, Набиев также заявил, что рад был встретиться с жителями. «Я учился в нефтяном университете и здесь проходил практику, в „Самотлорнефтегазе“. Встретили очень тепло, спасибо жителям. Для меня это общение было огромной радостью», — сказал гость.

Ранее URA.RU сообщало, что Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко публично встретился с главой корпорации «Славтэк» Александром Петерманом и Рустамом Набиевым. В столице Самотлора у Набиева насыщенная программа: встречи с молодежью, посещение тренировки по скалолазанию, автограф-сессия, пресс-конференция.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила блогеру-инвалиду без ног Рустаму Набиеву, который дважды покорил гору-пятитысячник Эльбрус, остаться в ХМАО. Прямая трансляция встречи главы региона с блогером в режиме видео-конференцсвязи прошла в официальной группе правительства округа «Югра» в социальной сети «Вконтакте». Набиев приехал в ХМАО для встречи с бизнесменом Александром Петерманом. «Добро пожаловать к нам в Югру! Для нас, для северян два дня — это уже наш. Имейте в виду, регистрация открыта», — сказала Комарова. Губернатор также пригласила Набиева посетить природную достопримечательность Приполярного Урала — гору Неройку, на которую власти ХМАО вскоре планируют открыть туристический маршрут. Блогер ответил губернатору, что Нижневартовск (там находился Набиев) для него не совсем чужой город, так как там он проходил практику, Набиев также заявил, что рад был встретиться с жителями. «Я учился в нефтяном университете и здесь проходил практику, в „Самотлорнефтегазе“. Встретили очень тепло, спасибо жителям. Для меня это общение было огромной радостью», — сказал гость. Ранее URA.RU сообщало, что Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко публично встретился с главой корпорации «Славтэк» Александром Петерманом и Рустамом Набиевым. В столице Самотлора у Набиева насыщенная программа: встречи с молодежью, посещение тренировки по скалолазанию, автограф-сессия, пресс-конференция.
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