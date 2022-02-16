Лицей при УрФУ получил федеральное финансирование от кабмина РФ

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, уроки, лицей
Воспитанники СУНЦ получили право бесплатно питаться и жить в общежитии Фото:

Свердловский специализированный научно-учебный центр при Уральском федеральном университете получил финансирование от правительства РФ. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства.

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина вошел в перечень образовательных организаций, чьи специализированные учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться за счет федерального бюджета. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Кроме УрФУ в список вошли МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет и Новосибирский национальный исследовательский университет. Уточняется, что проживание и питание для детей, обучающихся в учебных центрах при этих ВУЗах будет бесплатным.

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — структурное подразделение УрФУ им. Ельцина, созданное в 1990 году как нетиповое структурное подразделение вуза, осуществляющее углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования. В настоящее время СУНЦ имеет в своем составе 8 кафедр, укомплектованных профессорско-преподавательским составом УрФУ и учителями. Обучение производится по авторским программам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; в составе СУНЦ — 8—11 классы различных профилей.

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Свердловский специализированный научно-учебный центр при Уральском федеральном университете получил финансирование от правительства РФ. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства. «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина вошел в перечень образовательных организаций, чьи специализированные учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться за счет федерального бюджета. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина. Кроме УрФУ в список вошли МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет и Новосибирский национальный исследовательский университет. Уточняется, что проживание и питание для детей, обучающихся в учебных центрах при этих ВУЗах будет бесплатным. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — структурное подразделение УрФУ им. Ельцина, созданное в 1990 году как нетиповое структурное подразделение вуза, осуществляющее углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования. В настоящее время СУНЦ имеет в своем составе 8 кафедр, укомплектованных профессорско-преподавательским составом УрФУ и учителями. Обучение производится по авторским программам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; в составе СУНЦ — 8—11 классы различных профилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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