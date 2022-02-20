В ХМАО решат проблему с больничным долгостроем

Отставание планируется наверстать к лету 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Новый больничный корпус в Урае (ХМАО), который так ждут жители, не превратится в долгострой и будет завершен в срок. Как рассказала URA.RU исполняющая обязанности директора Управления капстроительства Югры Марина Кривошеенко, в пандемию подрядчик выбился из графика на четыре месяца, но у него есть план, как наверстать отставание.

«По заверению подрядной организации, все осуществляемые ими действия нацелены на устранение сложившейся просрочки выполнения работ и ликвидации отставания по срокам к летнему периоду 2022 года», — прокомментировала Кривошеенко.

Она пояснила, что отставание от графика вызвано объективными причинами. Главная из них — рост цен на стройматериалы. В таких случаях законодательство разрешает увеличить стоимость контракта — этой процедурой сейчас как раз и занимается подрядчик. Еще одна причина отставания от графика — COVID-19. Часть строителей заболела, из-за коронавируса приостановили работу и некоторые поставщики, что сказалось на сроках поставки стройматериалов.

За ситуацией сейчас внимательно следят в Урае. «Стационар вошел в проект „Карта развития Югры“. Это тот список улучшений, который был сформирован обществом и который предстоит реализовать в округе в ближайшие пять лет. Мы как депутаты осуществляем контроль за реализацией данной программы на территории Урая. Учитывая важность объекта, к стационару внимание особое. Как сказал, выступая с отчетом перед думой, глава города Тимур Закирзянов, решение о корректировке финансирования новостройки в округе будет принято в течение месяца. Все мы очень рассчитываем, что это позволит ускорить темпы и сократить отставание от графика. Следим с коллегами за положением дел, работаем в контакте с окружными депутатами», — прокомментировал ситуацию заместитель спикера думы Урая Рустам Миникаев.

Контракт на строительство нового больничного корпуса стоимостью 1,32 млрд руб. был заключен между УКСом Югры и екатеринбургской компанией «РегионСпецСтрой» в феврале 2021 года. Местные жители очень ждут новый стационар, поскольку старый находится в крайне ветхом состоянии.

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