Эпидемиолог призвал отказаться от поездок на море после COVID

23 февраля 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

При восстановлении от COVID-19 лучше воздержаться от избыточного облучения солнечным светом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Переболевшим коронавирусом в течение месяца после выздоровления лучше отказаться от поездок на море. Об этом заявил научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор института клинической медицины и эпидемиолог Дмитрий Константинов. «От поездки на море нужно отказаться в первую очередь пациентам, перенесшим тяжелое и крайне тяжелое течение COVID-19. После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия. Избыточная инсоляция (облучение солнечным светом, прим. URA.RU) вредна для любого организма, для того, который восстанавливается после коронавируса, — тем более», — сказал Дмитрий Константинов в интервью RT. Даже переболевшим в легкой форме также лучше не ездить на море в течение месяца после выздоровления, отметил эпидемиолог. По его словам, у постковидного синдрома долгосрочные патологические проявления, сохраняющиеся в течение трех и более месяцев после болезни. Ранее врач-пульмонолог Иван Тарасенко сказала, что восстановлению легких после коронавируса помогает морской воздух. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшают дренажную функцию дыхательных путей, отметил он. По словам врача, можно отправиться в соляную пещеру или галокамеру, которые есть в санаториях и центрах реабилитации. Пульмонологи также посоветовали климатотерапию для восстановления после коронавируса. Поездка в Крым или на черноморское побережье Кавказа может облегчить течение постковидного синдрома, заявили URA.RU пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переболевшим коронавирусом в течение месяца после выздоровления лучше отказаться от поездок на море. Об этом заявил научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор института клинической медицины и эпидемиолог Дмитрий Константинов. «От поездки на море нужно отказаться в первую очередь пациентам, перенесшим тяжелое и крайне тяжелое течение COVID-19. После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия. Избыточная инсоляция (облучение солнечным светом, прим. URA.RU) вредна для любого организма, для того, который восстанавливается после коронавируса, — тем более», — сказал Дмитрий Константинов в интервью RT. Даже переболевшим в легкой форме также лучше не ездить на море в течение месяца после выздоровления, отметил эпидемиолог. По его словам, у постковидного синдрома долгосрочные патологические проявления, сохраняющиеся в течение трех и более месяцев после болезни. Ранее врач-пульмонолог Иван Тарасенко сказала, что восстановлению легких после коронавируса помогает морской воздух. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшают дренажную функцию дыхательных путей, отметил он. По словам врача, можно отправиться в соляную пещеру или галокамеру, которые есть в санаториях и центрах реабилитации. Пульмонологи также посоветовали климатотерапию для восстановления после коронавируса. Поездка в Крым или на черноморское побережье Кавказа может облегчить течение постковидного синдрома, заявили URA.RU пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая.