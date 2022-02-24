В ВТБ ответили на санкции Великобритании

25 февраля 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Для представителей ВТБ введение санкций не стало сюрпризом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение Великобританией санкций против ВТБ не стало сюрпризом для его представителей. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — написали представители ВТБ, сообщили в пресс-службе банка «Известиям». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение Великобританией санкций против ВТБ не стало сюрпризом для его представителей. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — написали представители ВТБ, сообщили в пресс-службе банка «Известиям». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».