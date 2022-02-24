24 февраля 2022

В ВТБ ответили на санкции Великобритании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Для представителей ВТБ введение санкций не стало сюрпризом Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Введение Великобританией санкций против ВТБ не стало сюрпризом для его представителей. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — написали представители ВТБ, сообщили в пресс-службе банка «Известиям».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение Великобританией санкций против ВТБ не стало сюрпризом для его представителей. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — написали представители ВТБ, сообщили в пресс-службе банка «Известиям». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...