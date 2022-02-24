В ВТБ ответили на санкции Великобритании

Введение Великобританией санкций против ВТБ не стало сюрпризом для его представителей. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — написали представители ВТБ, сообщили в пресс-службе банка «Известиям».
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».
Введение Великобританией санкций против ВТБ не стало сюрпризом для его представителей. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — написали представители ВТБ, сообщили в пресс-службе банка «Известиям». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».