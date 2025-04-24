Мошенники придумали новую схему перед 9 мая

Мошенники начали использовать схему обмана россиян с выплатами в преддверии Дня Победы. Они представляются госслужащими, предлагают пожилым гражданам «особые выплаты» и подарки, а после крадут данные банковских карт, сообщили в компании Angara Security.
Злоумышленники звонят от лица сотрудников соцзащиты, муниципальных администраций или специалистов «Госуслуг», предлагая ветеранам выплаты и подарки в честь 80-летия Победы. «Для их получения они требуют данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС — якобы для „оформления документов“ или „уплаты комиссии“, — передает комментарий компании РИА „Новости“.
Несмотря на то, что схема с выплатами применяется из года в год, особенно в преддверии праздников, мошенники начинают использовать новые технологии. Например, фишинговые сайты, программы для копирования голоса или дипфейки, обращаясь к пожилым людям в виде высокопоставленных чиновников.
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