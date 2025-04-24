Мошенники придумали новую схему перед 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионерам предлагают выплаты, при этом выманивают у них данные карт
Пенсионерам предлагают выплаты, при этом выманивают у них данные карт Фото:

Мошенники начали использовать схему обмана россиян с выплатами в преддверии Дня Победы. Они представляются госслужащими, предлагают пожилым гражданам «особые выплаты» и подарки, а после крадут данные банковских карт, сообщили в компании Angara Security.

Злоумышленники звонят от лица сотрудников соцзащиты, муниципальных администраций или специалистов «Госуслуг», предлагая ветеранам выплаты и подарки в честь 80-летия Победы. «Для их получения они требуют данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС — якобы для „оформления документов“ или „уплаты комиссии“, — передает комментарий компании РИА „Новости“. 

Несмотря на то, что схема с выплатами применяется из года в год, особенно в преддверии праздников, мошенники начинают использовать новые технологии. Например, фишинговые сайты, программы для копирования голоса или дипфейки, обращаясь к пожилым людям в виде высокопоставленных чиновников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники начали использовать схему обмана россиян с выплатами в преддверии Дня Победы. Они представляются госслужащими, предлагают пожилым гражданам «особые выплаты» и подарки, а после крадут данные банковских карт, сообщили в компании Angara Security. Злоумышленники звонят от лица сотрудников соцзащиты, муниципальных администраций или специалистов «Госуслуг», предлагая ветеранам выплаты и подарки в честь 80-летия Победы. «Для их получения они требуют данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС — якобы для „оформления документов“ или „уплаты комиссии“, — передает комментарий компании РИА „Новости“.  Несмотря на то, что схема с выплатами применяется из года в год, особенно в преддверии праздников, мошенники начинают использовать новые технологии. Например, фишинговые сайты, программы для копирования голоса или дипфейки, обращаясь к пожилым людям в виде высокопоставленных чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...