Челябинский судья подал в отставку после инцидента на охоте

Судья Михаил Грачев лично написал заявление о прекращении полномочий (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из участников инцидента на охоте, председатель суда Еманжелинского горсуда Михаил Грачев, где пострадал его коллега, 25 февраля сложил свои полномочия. Об этом говорится на сайте квалификационной коллегии судей (ККС) Челябинской области.

«Квалификационной коллегией судей Челябинской области прекращены полномочия председателя, судьи Еманжелинского городского суда Челябинской области Грачева М.А. Согласно 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ 24 марта 2022 года», — сообщает сайт ККС региона.

В ККС региона отмечают, что основанием для прекращения полномочий стало письменное заявление самого Грачева. Инцидент с его участием на охоте произошел 4 октября 2021 года в Коркино, в угодьях местного хозяйства.

Как ранее сообщало URA.RU, в тот день Грачев вместе с судьей Еткульского райсуда Вадимом Кинзиным охотился на утку, но дробь из ружья Грачева попала в сердце коллеги. Дробь задела сразу несколько внутренних органов судьи. Операция была тяжелой, но Кинзин выжил.