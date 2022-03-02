Пермские власти определились с ограничениями по COVID

QR-коды больше не нужны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 3 марта откорректировал ковидные ограничения в регионе. Указ главы региона есть в распоряжении URA.RU.

«Внести в Указ губернатора от 20 августа новые изменения», — говорится в документе. Главной корректировкой стало полное упразднение QR-кодов. Теперь сертификаты о вакцинации не будут требовать.

Отменяется также требование о переводе 30% сотрудников органов власти и предприятий на удаленный режим работы, запрет на работу детских игровых комнат, в том числе, в торговых центрах, режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. В пресс-службе губернатора пояснили, что изменения вступают в силу с 3 марта.

По-прежнему запрещается работать ночным клубам и дискотекам, а ресторанам и кафе нельзя проводить банкеты и корпоративы. Для людей, прибывших из-за границы, остается требование о двухнедельной изоляции, а несовершеннолетним нельзя без родителей находится в торговых центрах. При посещении общественных мест необходимо носить маски, но в транспорте можно не соблюдать дистанцию.

Решение об отмене большей части ограничений было принято на заседании оперативного штаба 2 марта. Дмитрий Махонин заявил, что QR-коды, которые вызывали недовольство у жителей, выполнили свою задачу.

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