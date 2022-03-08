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В ХМАО придут сорокаградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ожидается похолодание до -38 градусов Фото:

В ХМАО придут похолодание до -38 градусов ночью и ветер с порывами до 12 м/с. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Температура ночью 9 марта -32,-37 градусов, днем -17,-22 градусов. 10 марта температура ночью -33,-38 градусов, днем -15,-20 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. 11 марта в отдельных районах небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью -30,-35 градусов, днем -13,-18 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.

  • Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» в Ханты-Мансийске, до пятницы, дневная температура в среднем составит 19 — 22 градуса ниже нуля. Однако уже к воскресенью поднимется до -10 градусов. В среду и четверг ожидается ясная погода. Ветер с порывами до 15 м/с.
  • В Сургуте в среду и четверг также ожидается ясная погода без осадков. До пятницы средняя дневная температура составит -21…-24 градуса, после этого — к воскресенью, поднимется до -12 градусов. На выходных ожидается небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.
  • В Нижневартовске в ближайшие несколько дней температура днем составит 22-24 градуса ниже нуля. В субботу и воскресенье ожидается потепление до -12…-14 градусов. Синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с ветром до 11 м/с.

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В ХМАО придут похолодание до -38 градусов ночью и ветер с порывами до 12 м/с. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «Температура ночью 9 марта -32,-37 градусов, днем -17,-22 градусов. 10 марта температура ночью -33,-38 градусов, днем -15,-20 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. 11 марта в отдельных районах небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью -30,-35 градусов, днем -13,-18 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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