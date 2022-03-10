Правительство запретило вывозить технику из России

10 марта 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Более 200 товаров временно нельзя будет вывезти за пределы России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ приняло решение запретить вывоз из России более 200 различных товаров, включая электронную технику и телекоммуникационное оборудование. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства. «Правительство определило перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России. та мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке и будет действовать до конца 2022 года. Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что вывоз товаров разрешен только в страны-члены ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию. Однако для вывоза товаров в эти страны надо будет получить соответствующее разрешение у Минсельхоза, Минтранса, Минпромторга, Минцифры и Минприроды. Решение правительства стало ответом на масштабные экономические санкции США и Евросоюза. Западные компании стали массово покидать российский рынок и закрывать свои производства в РФ после начала спецоперации в Украине. В Кремле заявили, что Запад ведет беспрецедентную экономическую войну против России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ приняло решение запретить вывоз из России более 200 различных товаров, включая электронную технику и телекоммуникационное оборудование. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства. «Правительство определило перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России. та мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке и будет действовать до конца 2022 года. Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что вывоз товаров разрешен только в страны-члены ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию. Однако для вывоза товаров в эти страны надо будет получить соответствующее разрешение у Минсельхоза, Минтранса, Минпромторга, Минцифры и Минприроды. Решение правительства стало ответом на масштабные экономические санкции США и Евросоюза. Западные компании стали массово покидать российский рынок и закрывать свои производства в РФ после начала спецоперации в Украине. В Кремле заявили, что Запад ведет беспрецедентную экономическую войну против России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей».