Правительство запретило вывозить технику из России

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Более 200 товаров временно нельзя будет вывезти за пределы России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство РФ приняло решение запретить вывоз из России более 200 различных товаров, включая электронную технику и телекоммуникационное оборудование. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства.

«Правительство определило перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России. та мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке и будет действовать до конца 2022 года. Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что вывоз товаров разрешен только в страны-члены ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию. Однако для вывоза товаров в эти страны надо будет получить соответствующее разрешение у Минсельхоза, Минтранса, Минпромторга, Минцифры и Минприроды.

Решение правительства стало ответом на масштабные экономические санкции США и Евросоюза. Западные компании стали массово покидать российский рынок и закрывать свои производства в РФ после начала спецоперации в Украине. В Кремле заявили, что Запад ведет беспрецедентную экономическую войну против России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей».

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Правительство РФ приняло решение запретить вывоз из России более 200 различных товаров, включая электронную технику и телекоммуникационное оборудование. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства. «Правительство определило перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России. та мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке и будет действовать до конца 2022 года. Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что вывоз товаров разрешен только в страны-члены ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию. Однако для вывоза товаров в эти страны надо будет получить соответствующее разрешение у Минсельхоза, Минтранса, Минпромторга, Минцифры и Минприроды. Решение правительства стало ответом на масштабные экономические санкции США и Евросоюза. Западные компании стали массово покидать российский рынок и закрывать свои производства в РФ после начала спецоперации в Украине. В Кремле заявили, что Запад ведет беспрецедентную экономическую войну против России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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