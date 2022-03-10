10 марта 2022
09 марта 2022

В Магнитогорске несовершеннолетних привлекли к опасным работам

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, уборка снега
Колледж несет ответственность за жизнь и здоровье студентов и работников (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске несовершеннолетних студентов ГАПОУ «Политехнический колледж» привлекли к опасным работам по уборке крыши от снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что 10 марта студенты колледжа чистили кровлю образовательного учреждения от наледи и снега. Студенты находились на неогороженной крыше без крепления, что создавало угрозу их жизни и здоровью», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения безопасности студентов выявила прокуратура Правобережного района Магнитогорска после размещения информации об уборке снега в социальных сетях. Директору колледжа внесено представление с требованием привлечь виновных лиц к ответственности.

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В Магнитогорске несовершеннолетних студентов ГАПОУ «Политехнический колледж» привлекли к опасным работам по уборке крыши от снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Установлено, что 10 марта студенты колледжа чистили кровлю образовательного учреждения от наледи и снега. Студенты находились на неогороженной крыше без крепления, что создавало угрозу их жизни и здоровью», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Нарушения безопасности студентов выявила прокуратура Правобережного района Магнитогорска после размещения информации об уборке снега в социальных сетях. Директору колледжа внесено представление с требованием привлечь виновных лиц к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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