В Магнитогорске несовершеннолетних привлекли к опасным работам

Колледж несет ответственность за жизнь и здоровье студентов и работников (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске несовершеннолетних студентов ГАПОУ «Политехнический колледж» привлекли к опасным работам по уборке крыши от снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что 10 марта студенты колледжа чистили кровлю образовательного учреждения от наледи и снега. Студенты находились на неогороженной крыше без крепления, что создавало угрозу их жизни и здоровью», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения безопасности студентов выявила прокуратура Правобережного района Магнитогорска после размещения информации об уборке снега в социальных сетях. Директору колледжа внесено представление с требованием привлечь виновных лиц к ответственности.