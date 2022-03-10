Челябинские власти назвали дату закрытия дорог для большегрузов

Власти Челябинской области определились с датой, когда будет введен запрет на движение по автомобильным дорогам большегрузам. Как сообщили URA.RU в миндортрансе региона, ограничение введут с 11 апреля.
«Для транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн движение по автомобильным дорогам общего пользования будет ограничено с 11 апреля 2022 года. Ограничение будет снято после полного просыхания земляного полотна», — говорится в сообщении официального сайта миндортранса области.
В министерстве добавили, что если нагрузка на ось превышает норму, водителям необходимо получить разрешение на передвижение. Получить такое разрешение можно обратившись в миндортранс региона.
Власти Челябинской области определились с датой, когда будет введен запрет на движение по автомобильным дорогам большегрузам. Как сообщили URA.RU в миндортрансе региона, ограничение введут с 11 апреля. «Для транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн движение по автомобильным дорогам общего пользования будет ограничено с 11 апреля 2022 года. Ограничение будет снято после полного просыхания земляного полотна», — говорится в сообщении официального сайта миндортранса области. В министерстве добавили, что если нагрузка на ось превышает норму, водителям необходимо получить разрешение на передвижение. Получить такое разрешение можно обратившись в миндортранс региона.