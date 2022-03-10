10 марта 2022
09 марта 2022

Челябинские власти назвали дату закрытия дорог для большегрузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, шоссе, трасса, большегруз, перевозки, транспортировка, логистика
Запрет коснется транспортные средство, масса которых превышает шесть тонн Фото:

Власти Челябинской области определились с датой, когда будет введен запрет на движение по автомобильным дорогам большегрузам. Как сообщили URA.RU в миндортрансе региона, ограничение введут с 11 апреля.

«Для транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн движение по автомобильным дорогам общего пользования будет ограничено с 11 апреля 2022 года. Ограничение будет снято после полного просыхания земляного полотна», — говорится в сообщении официального сайта миндортранса области.

В министерстве добавили, что если нагрузка на ось превышает норму, водителям необходимо получить разрешение на передвижение. Получить такое разрешение можно обратившись в миндортранс региона.

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Власти Челябинской области определились с датой, когда будет введен запрет на движение по автомобильным дорогам большегрузам. Как сообщили URA.RU в миндортрансе региона, ограничение введут с 11 апреля. «Для транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн движение по автомобильным дорогам общего пользования будет ограничено с 11 апреля 2022 года. Ограничение будет снято после полного просыхания земляного полотна», — говорится в сообщении официального сайта миндортранса области. В министерстве добавили, что если нагрузка на ось превышает норму, водителям необходимо получить разрешение на передвижение. Получить такое разрешение можно обратившись в миндортранс региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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