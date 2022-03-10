10 марта 2022
09 марта 2022

Глава ХМАО встретилась с семьей погибшего на Украине военного

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообщалась с родными погибшего Игоря Василенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась в Нижневартовске со вдовой и матерью погибшего во время спецоперации на Украине военнослужащего Игоря Василенко. Об этом она сообщила у себя в аккаунте в Instagram.

«Вы знаете, уважаемые югорчане, о гибели вартовчанина Игоря Александровича Василенко при исполнении воинских обязанностей на Украине. Не могу передать боль, испытываемую его мамой и вдовой. Мы говорили только о нем. О его безграничных непоколебимых любви к Родине, уважении к президенту РФ Владимиру Путину», — написала Комарова. Вдова погибшего военнослужащего Валерия Василенко в разговоре с журналистом агентства сообщила, что 11 марта состоялись похороны ее мужа.

URA.RU ранее сообщало, что сержант Василенко погиб в первый день проведения спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Спецоперация началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Минобороны РФ уже распространяло официальное заявление о погибших. В ведомстве признали, что есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил». Похороны Василенко были организованы за счет Минобороны и мэрии Нижневартовска.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась в Нижневартовске со вдовой и матерью погибшего во время спецоперации на Украине военнослужащего Игоря Василенко. Об этом она сообщила у себя в аккаунте в Instagram. «Вы знаете, уважаемые югорчане, о гибели вартовчанина Игоря Александровича Василенко при исполнении воинских обязанностей на Украине. Не могу передать боль, испытываемую его мамой и вдовой. Мы говорили только о нем. О его безграничных непоколебимых любви к Родине, уважении к президенту РФ Владимиру Путину», — написала Комарова. Вдова погибшего военнослужащего Валерия Василенко в разговоре с журналистом агентства сообщила, что 11 марта состоялись похороны ее мужа. URA.RU ранее сообщало, что сержант Василенко погиб в первый день проведения спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Спецоперация началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Минобороны РФ уже распространяло официальное заявление о погибших. В ведомстве признали, что есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил». Похороны Василенко были организованы за счет Минобороны и мэрии Нижневартовска.
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